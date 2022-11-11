 

Мнение: Тайна?

11.11.2022, 19:25, Разное
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РИА Новости передало народонаселению страны слова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о том, что Россия «может завершить специальную военную операцию после достижения ее целей».

Дословно: «Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, – специальную военную операцию – на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны» (отсюда).

Мне вот интересно, Песков одного меня запутал? Или кроме меня еще кто-то не понял, когда завершится спецоперация России на Украине?

Мне понятно, что Песков признал, что переговоров с Украиной не предвидится.

Но что касается целей спецоперации, я как не понимал в ферале, так и не понимаю и сейчас, о достижении каких целей речь?

Первоначально вроде бы говорили, что цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины. Не отдельных областей, а демилитаризация и денацификация территории всей Украины.

Потом были разговоры о десатанизации и дешайтанизации Украины.

Кто нибудь знает точные цели спецоперации? Или эти цели указаны в Плане. А План – секретный? И Песков просто не имеет право разглашать эту гостайну?

Рисунок, который отсюда, никакого отношения к тексту не имеет, просто приглянулся…

Источник: Ирек Муртазин


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