 

Иногда они просто умирают – Личное мнение

11.11.2022, 19:20, Разное
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На днях у известной Берковой скончался бывший муж. Что произошло с ещё молодым мужчиной, не совсем понятно — говорят разное.

Проблема в том, что поклонники Берковой тут же вспомнили ещё одну печальную историю с другим её бывшим мужем. Лет 10 назад он пошёл купаться в море и не вернулся.


Фото: Соцсети

Тело потом искали-искали, но так и не нашли. Признали мёртвым.

Ну, некоторым только дай посудачить. Овдовевшую Беркову стали спрашивать, почему её мужья умирают.

«Просто если мужей много, с частью из них может что-то произойти. Это статистика: какое-то количество людей всегда умирает», — всё объяснила Беркова.

Вообще, логично, конечно. Кто-то всегда умирает. А если мужей много, то с кем-то из них может что-то случиться.

Если кто-то вдруг подумал о каком-то потустороннем проклятии или о другой подобной чуши, то этого нет. Есть чистая статистика — кто-то иногда просто умирает.

У Берковой много мужей, всё — поэтому. Хорошо, что всё объяснилось с научной точки зрения. Спасибо, Елена, что разъяснила.

Как у вас прошёл коридор лунных затмений?

Источник: Лена Миро


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