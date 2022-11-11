 

“Царствие ей небесное”: Киркоров почтил память Виктории Бони

11.11.2022, 18:54, Разное
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Поп-король не жалеет денег на воспитание наследников – сына Мартина и дочери Аллы-Виктории. Он возит их по светским мероприятиям и тратит средства на их развитие. На этот раз Филипп Киркоров решил, что детям не мешало бы побывать на съемках интервью.

Филипп Киркоров стал очередным гостем ютуб-шоу “Алена блин”, где рассказал о своем отношении к покинувшим страну звездам. Поп-король обматерил на чем свет стоит материт Викторию Боню, Наргиз Закирову и других артистов, которые когда-то зарабатывали в России деньги.

По словам Киркорова, Наргиз оказалась неблагодарной певицей. Взамен на популярность, которую она получила с помощью Максима Фадеева, она вылила на россиян грязь.

“Фадеев гений, музыкант, создал вот этими руками эту неблагодарную сучку по имени Наргиз Закирова, которая потом взяла и насрала ему на голову, потом оскорбила всю нашу страну, всех наших коллег, при этом посылая мне такие смс: “о рок стар, о моя любовь, и буквально через пару месяцев при этом проезжая мимо моей афиши и говоря “Понаехали”. Вообще это дурацкая идея взять детей с собой на интервью. Поэтому вот эти все защитницы типа Бони, которые лишь бы пробраться на красную дорожку и обеспечить свою несчастную жизнь… Вот эта Виктория, жалко, что она носит имя моей мамы, царствие ей небесное, пытается прокомментировать все что происходит”, – отметил Киркоров, который через слово сыпал нецензурной бранью.


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