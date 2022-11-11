Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины

В городскую клиническую больницу подмосковного города Жуковский привезли 25-летнего молодого человека в критическом состоянии, который пострадал в ДТП. Врачи диагностировали у пациента множественные переломы костей таза. При таких травмах наблюдается высокий уровень смертности, так как в этой области у человека расположены жизненно важные органы. Об этом сообщают “Вести Подмосковья”.

Операция длилась семь часов. Хирурги по кускам собрали раздробленный таз, не только сохранив жизнь, но и возможность ходить. Для фиксации переломов установили две пластины. Как сообщает “Радио 1”, мужчина уже тренируется передвигаться с костылями, а скоро сможет сесть за руль.