 

Der Spiegel – в Германии требуют увеличить расходы на оборону — в противном случае бундесвер не сможет выполнять свои задачи

11.11.2022, 18:16, Разное
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Оппозиционная партия ХДС обвинила Олафа Шольца в том, что он не сдерживает обещаний по тратам 2% от ВВП на оборону, пишет Der Spiegel. По мнению представителей ХДС, недостаточный уровень финансирования снижает боеготовность немецкой армии и затрудняет выполнение задач.


AP

Партия ХДС обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот не сдерживает обещания по перевооружению бундесвера, пишет Der Spiegel. Отмечается, что ХДС призывает правительство ФРГ соблюдать цель НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП.

«Согласно предложению правительства предусмотрены расходы на оборону в 1,6 процента от ВВП, несмотря на то что не раз давались обещания о расходах, превышающих 2 процента от ВВП», — приводит Der Spiegel выдержку из заявления ХДС. Как отмечает издание, в оппозиционной партии намекают на речь Шольца от 27 февраля, в которой канцлер пообещал расходовать на оборону более 2% от ВВП.

«Разрыв между обещаниями и реальными действиями немецкого правительства приводит к снижению боевой готовности бундесвера», — заявили в ХДС. Как пишет Der Spiegel, с учётом дополнительных средств расходы правительства ФРГ на оборону в 2023 году должны будут составить €58,6 млрд. В ХДС считают, что эта цифра должна быть больше: кроме того, партия предложила инвестировать в проекты, которые не учитываются в рамках дополнительных финансовых средств для бундесвера. В частности, ХДС предложила потратить €200 миллионов на закупку двух новых фрегатов и одного корвета для немецких ВМС.

Между тем, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уже несколько месяцев говорит о том, что дополнительных средств в размере €100 миллиардов не хватит для перевооружения бундесвера, пишет Der Spiegel. В своей недавней служебной записке в комитет бундестага по обороне Ламбрехт отметила, что для выполнения задач бундесвера нужно повысить расходы на оборону до 2% от ВВП. Однако, отмечает издание, согласия на такой шаг пока нет ни со стороны Министерства финансов, ни со стороны канцлера.


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