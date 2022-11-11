 

Павел Прилучный и Зепюр Брутян на премьере финальных серий “Игры на выживание”

11.11.2022, 18:07, Разное
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10 ноября в кинотеатре “Художественный” прошла светская премьера финальных серий сериала PREMIER “Игра на выживание – 2” о жестоком шоу, победитель которого получает 1 миллион евро и жизнь.

Среди гостей светской премьеры были: Павел Прилучный и Зепюр Брутян, Анна Грачевская, Анна Чурина, Антон Лаврентьев, Сергей Мезенцев, Карен Арутюнов, Ксения Дукалис и другие.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Во втором сезоне герои вновь оказались втянуты в жестокое шоу “Выживший”, на кону которого огромный денежный приз, но главное – жизнь. Сюжет второго сезона рассказывает о событиях, произошедших после того, как 16 человек пропали в тайге на съемках реалити с призом в 1 миллион евро для последнего оставшегося на шоу участника. Победитель прошлого сезона вновь оказался участником шоу, но теперь совсем не для того, чтобы выиграть. На этот раз игроки будут не просто стараться выжить и получить приз, но и разоблачить организаторов шоу “Выживший”. 

Главные роли исполнили Игорь Верник, Линда Лапиньш и Владимир Веревочкин. Режиссером выступил Карен Оганесян.

Заключительная серия триллера появится на PREMIER эксклюзивно 17 ноября. Остальные 7 серий уже доступны для просмотра. Скоро второй сезон покажут и на ТНТ. 

Сергей МезенцевДарья Блохина и Карен АрутюновАнтон ЛаврентьевАнна ЧуринаАнна ГрачевскаяКсения Дукалис


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