 

Редкий выход: Джейсон Момоа с детьми от Лизы Боне на премьере фильма “Страна снов”

11.11.2022, 18:07, Разное
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На днях в Калифорнии прошла премьера нового семейного фэнтези-блокбастера Netflix “Страна снов”, в котором 43-летний Джейсон Момоа исполнил главную роль. На красной ковровой дорожке актер появился вместе с двумя детьми от отношений с бывшей возлюбленной Лизой Боне — 15-летней дочерью Лолой и 13-летним сыном Накоа-Вульфом.   

Мои дети и моя семья — это самое важное, – сказал Момоа журналистам E! News. – Мы всегда ищем приключений, поэтому частенько отправляемся в дорожные путешествия. Ходим в походы по всему свету. 

Больше фотографий с красной ковровой дорожки – у нас в Telegram-канале.

И если Момоа держит детей подальше от внимания прессы, сами они, судя по всему, совершенно не против вспышек фотокамер. На премьере его дочь Лола тоже дала интервью и рассказала, что неоднократно навещала отца на съемках “Страны снов”. 

Мы проводили там большую часть времени, – сказала она. – Это было невероятно. Мы с друзьями поставили хореографический номер под песню Дуа Липы “Don’t Start Now”, и моему папе понравился этот танец, поэтому он включил его в фильм. 

Отметим, что для детей Момоа это крайне редкий публичный выход. Последний раз на светское мероприятие он брал их в марте этого года — тогда они вместе посетили премьеру нового “Бэтмена” с Робертом Паттинсоном и падчерицей Момоа Зои Кравиц в главных ролях. 

Кстати, в этот же день Момоа стал гостем ток-шоу “Джимми Киммел в прямом эфире”. Через несколько минут после начала интервью актер полностью разделся, продемонстрировав традиционную гавайскую набедренную повязку, которую, по собственным словам, носит постоянно. Пикантное видео смотрите в нашем Telegram-канале.


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