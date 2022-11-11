 

Калифорнийский суд по делам расового разнообразия признал Канье Уэста белым

11.11.2022, 17:33, Разное
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Калифорнийский суд по делам расового разнообразия,
расположенный в Лос-Анджелесе, постановил во время уголовных делопроизводств
считать музыканта Канье Уэста белым. Соответствующее решение суда опубликовал CNN.

Суд счёл, что на фоне антисемитских и расистских
высказываний американский рэпер не должен попадать под законы, запрещающие
инкриминировать уголовные статьи за расизм темнокожим. По мнению судьи, его
высказывания присущи белым, следовательно, с учётом отсутствия дополнительных факторов ущемления, во время
уголовных разбирательств по расовым законам Канье Уэст будет отвечать по всей
строгости закона.

В правовом поле Канье Уэст будет официально считаться белым
с момента решения суда. Обжаловать решение у музыканта не получится: по законам
Калифорнии, апелляции по постановлениям, связанным с расовой дискриминацией,
ущемлением меньшинств, расизмом и антисемитизмом не принимаются.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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