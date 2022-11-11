Калифорнийский суд по делам расового разнообразия признал Канье Уэста белым

Калифорнийский суд по делам расового разнообразия,

расположенный в Лос-Анджелесе, постановил во время уголовных делопроизводств

считать музыканта Канье Уэста белым. Соответствующее решение суда опубликовал CNN.

Суд счёл, что на фоне антисемитских и расистских

высказываний американский рэпер не должен попадать под законы, запрещающие

инкриминировать уголовные статьи за расизм темнокожим. По мнению судьи, его

высказывания присущи белым, следовательно, с учётом отсутствия дополнительных факторов ущемления, во время

уголовных разбирательств по расовым законам Канье Уэст будет отвечать по всей

строгости закона.

В правовом поле Канье Уэст будет официально считаться белым

с момента решения суда. Обжаловать решение у музыканта не получится: по законам

Калифорнии, апелляции по постановлениям, связанным с расовой дискриминацией,

ущемлением меньшинств, расизмом и антисемитизмом не принимаются.

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