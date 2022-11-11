 

Станция метро “Потапово” в Новой Москве готова почти на 60%

11.11.2022, 17:31, Разное
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Строительство станции “Потапово” в Новой Москве началось год назад. Сейчас сооружают основные монолитные конструкции и верхнее строение пути, продолжается монтаж инженерного оборудования, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время готовность “Потапово” составляет 58%. Строительство станции завершится в 2024 году, уточнил заместитель мэра.

Продление Сокольнической линии до “Потапово” улучшит транспортное обслуживание жителей поселений Воскресенское, Сосенское и городского округа Щербинка.

“Кроме того, для пассажиров на 20-25 минут сократится время в пути”, – подчеркнул заммэра столицы.

Открытие новой станции улучшит экологическую обстановку в прилегающих районах. Многие местные жители предпочтут передвигаться на метро – интенсивность движения наземного транспорта снизится, приводит слова Бочкарева официальный сайт столичного Стройкомплекса.

Параллельно продолжается строительство новой, Троицкой линии. Она дойдет до городского округа Троицк. На станции “Коммунарка” ветка будет пересекаться с Сокольнической линией.

Монолитные работы завершаются на пяти станциях Троицкой линии: “Новаторская”, “Университет Дружбы Народов”, “Генерала Тюленева”, “Тютчевская” и “Мамыри”.

Также завершилась проходка тоннелей между всеми станциями от “Новаторской” в сторону Коммунарки. Ведется благоустройство территории.


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