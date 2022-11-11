 

В кружевном белье в кровати: Орбакайте прыгнула в постель ради новой жизни

11.11.2022, 17:31, Разное
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Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте не желает никому ничего доказывать и живет в свое удовольствие. На днях в Сеть попали снимки, на которых 51-летняя наследника Примадонны предстала в обнимку с молодым красавцем.

Кристина Орбакайте за свою звездную карьеру смогла реализоваться не только на эстраде, они в кино. Она сыграла более 30 ролей в кино, не играла разве что в постельных сценах, но теперь и этого Кристина Орбакайте достигла. Речь идет о новом сезоне сериала “Тест на беременность”, в котором одну из главных ролей сыграла Кристина Орбакайте.

Для новой роли Кристина Орбакайте даже сменила цвет волос и стала жгучей брюнеткой с совершенно новым лицом. Согласно сценарию, дочь Пугачевой играет беспринципную и высокомерную главу перинатального центра Нину Артамонову, которая крутит роман с молодым сослуживцем.

Судя по кадрам из трейлера, россияне не раз увидят Орбакайте в постельных сценах, в которых дочь Пугачевой без стыда снимается. В красивом кружевном белье Орбакайте показывает страсть и нежность в кровати с молодым красавцем. Несмотря на то, что раньше бы Орбакайте никогда не согласилась на такое, предложение режиссера Михаила Вайнберга пришлось ей по душе.


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