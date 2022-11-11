 

“Он самый милый”: Рианна рассказала о сыне от A$AP Rocky

11.11.2022, 16:45, Разное
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34-летняя Рианна и ее бойфренд, рэпер A$AP Rocky, до сих пор не раскрыли имя своего полугодовалого первенца и ни разу не показали его лица. Впрочем, о своим материнских чувствах певица говорит более открыто. В недавнем интервью Entertainment Tonight поп-дива призналась, что обожает любоваться сыном по утрам, а также назвала его самым “замечательным” и “счастливым” ребенком на свете. 

Боже, видели бы вы его лицо по утрам! Проснувшись, он испуган, пытается понять, где находится. Это самое милое, это моя любимая часть дня, – сказала она, отметив, что невероятно дорожит моментами, проведенными с малышом. 

Напомним, что после рождения первенца в мае этого года Рианна активно занята как модной, так и музыкальной карьерой. Она представила новую коллекцию белья Savage X Fenty, а еще записала саундтрек к блокбастеру Marvel “Черная пантера: Ваканда навсегда” после 6-летнего перерыва. Также в планах певицы — грандиозное выступление на “Супербоуле” 2023 года. 

В конце октября Рианна и A$AP Rocky впервые после родов вышли в свет и посетили премьеру фильма “Черная пантера: Ваканда навсегда” в Нью-Йорке. Об их романе заговорили в начале 2020 года, во время первой волны пандемии COVID-19. Тогда певица только рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, а спустя время ее стали замечать в компании рэпера. Свои отношения звезды подтвердили только в 2021 году. Многие уверены, что влюбленные успели тайно пожениться, но пока эта информация не подтвердилась.


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