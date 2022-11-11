 

Эдди Редмэйн с женой, Эмма Радукану, Джеймс Нортон на открытии рождественских инсталляций Dior в Лондоне

11.11.2022, 16:45, Разное
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Вчера, 10 ноября, в лондонском универмаге Harrods прошла презентация рождественских праздничных инсталляций от модного дома Dior. Включить подсветку бренд доверил своему новому амбассадору, 19-летней британской теннисистке Эмме Радукану, которая год назад сенсационно выиграла чемпионат US Open. 

Мероприятие также посетили актер Эдди Редмэйн с женой Ханной, супруга Мика Джаггера Бьянка, дочь писателя Романа Полански Морган, актер Джеймс Нортон, внучка гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса и модель Элла, актер Эндрю Скотт и другие.

Эмма РадукануЭндрю Скотт

На фасаде универмага сияет роза ветров. Площадь инсталляции – 17 квадратных метров. Более 40 витрин украшены звездами, цветами и имбирными пряниками. Множество символов напоминают о премиальном бренде.

Dior – это грезы и воплощение мечтаний, – сказал Пьетро Беккари, директор компании Christian Dior Couture. – Это как девиз для нашей компании. И надеюсь, что мы сможем доставить людям удовольствие даже в эти трудные времена.

Рождественскую инсталляцию готовили целый год. В ее создании участвовали 200 человек. Все украшения разместили за две недели.

Бьянка ДжаггерЭдди РэдмейнДжеймс НортонЭлла РичардсЭрин О’КоннорМелисса ГамильтонМорган Полански


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