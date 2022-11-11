 

“Может я еще оттаю”: Пугачева засветилась на забугорной пьянке с мужем Лазаревой*

11.11.2022, 16:10, Разное
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Так получилось, что народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы опорочить честь нашей страны и ее граждан. Она назвала россиян рабами и дважды наплевала на отечество, которое дало ей славу, деньги и признание.

Первый раз Алла Пугачева уехала весной 2022 года в Израиль якобы на лечение. Уже тогда многие заподозрили ее в эмиграции. И все бы ничего, ведь каждый имеет право на свой выбор. Если бы не оскорбления, которыми Пугачева и ее муж поливают Россию. Впрочем, еще большой вопрос, кому повезло больше уехавшей Пугачевой или россиянам, вычеркнувшим из своей жизни этот по сути атавизм в виде давно не популярной звезды, которой еще и надо платить ежемесячное пособие за “народность”.

За границей у всех эмигрантов рано или поздно формируется свое комьюнити, к котором у приходится примыкать, ведь кроме себя самих сбежавшие российские звезды за границей никому не нужны. Вот и Алла Пугачева снизошла до мужа Татьяны Лазаревой (иноагент в РФ) Михаила Шаца, который тоже покинул нашу страну. Шоумен на днях опубликовал снимок, на котором предстал в компании друзей, среди которых был Семен Слепаков, Максим Виторган, Noice MC и Алла Пугачева. На столе у странно подобранной компании “изгоев” были полупустые бокалы с вином. Пьянка, судя по всему, вышла знатная, особенно для 73-летней Аллы Пугачевой, которой такие собеседники раньше были бы просто не интересны.

“Во-первых это красиво. Во-вторых, неожиданно, в третьих – приятно”, – написал Михаил Шац. На фото с претензией на актуальность была наложена устаревшая песня Аллы Пугачевой “Осень”.

“Может я еще оттаю, может еще полетаю, только ты не торопись”, – поет Пугачева в композиции.


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