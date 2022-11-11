 

Алёну Жигалову выгнали из гостиницы в Дубае

11.11.2022, 15:52, Разное
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Алена Жигалова рассказала, как ее выгнали из комфортабельной гостиницы в Дубае из-за Нового года. Ведущую шоу «Алена, блин!» приютил в королевском номере отечественный артист.

Алена Жигалова попала в неприятную ситуацию в Объединенных Арабских Эмиратах. Прибывшую на фестиваль «Парус Дубая» журналистку выгнали из комфортабельной гостиницы. Журналистка намеревалась сделать в Дубае репортаж об участниках мероприятия, а также отдельно пообщаться с Филиппом Киркоровым. На ее YouTube-канале должно было выйти эксклюзивное интервью с российским поп-королем.

Однако сразу же по приезду ведущую шоу «Алёна, блин!» выселили из номера вместе с ее съемочной группой. Причиной этому стал праздник, который на территории отеля и прилегающего пляжа в Дубая отмечали туристы из Индии. Дело в том, что это время в индуизме считается окончание старого года и приходом нового. Из-за этого Алена Жигалова не смогла искупаться в водах Персидского залива.

В руководстве гостиницы ей предложили самой искать место для проживания в ОАЭ. Выручил российскую селебрити Филипп Киркоров, который ранее снял в фешенебельном отеле королевский номер. У него, как оказалось, не только просторные комнаты, но и собственный бассейн. При этом вначале исполнитель хита «Цвет настроения синий» предположил, что отказ гостиницы решать проблему был уловкой Алены Жигаловой, которую она придумала, чтобы попасть к нему в номер. Однако ведущая заверила артиста, что произошедшее является правдой и чистой случайностью.


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