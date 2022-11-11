 

Самойлова похвасталась свадебным платьем за 700 тысяч рублей

11.11.2022, 15:52, Разное
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Оксана Самойлова готовится отметить десятилетие брака с рэпером Джиганом. В преддверии праздника она похвасталась перед подписчиками своей страницы в соцсети свадебным платьем стоимостью в 700 тысяч рублей.

Денис Устименко-Вайнштейн, более известный, как репер Джиган, и Оксана Самойлова официально оформили отношения в символичную дату 12.12.12. До этого пара уже не только встречалась, но и родила ребенка. Сейчас селебрити воспитывают уже четверых детей, дочерей Ариелу, Лею и Мию, и сына Давида.

Юбилей бракосочетания звездное семейство решило отметить в форме свадьбы, где Оксана Самойлова снова предстанет в свадебном наряде. Для этого основательница брендов Sammy Beauty и MiraSezar уже начала примерять платье. Об этом сама модель и предпринимательница пояснила поклонникам ее творчества в соцсети.

Как и подобает бизнесвумен и супруге богатейшего в РФ музыканта, наряд стоит баснословную сумму. Платье стоит около 700 тысяч рублей, Оксана Самойлова показала, как примеряет то одно, то другое в престижном свадебном салоне. Однако и на этом модель решила не останавливаться, на празднестве, посвященном их с Джиганом женитьбе, многодетная мама сменит сразу четыре наряда.

Стоит отметить, что десять лет назад супруга рэпера выходила замуж в буквальном смысле в том, в чем смогла. Ее наряд для свадьбы был пошит всего за одну ночь перед бракосочетанием. Сейчас же Самойлова степенно готовится к веселому празднику, выбирая лучшее из предложенного первоклассными стилистами. При этом она предложила подписчикам ее блога почувствовать себя подругами невесты и помочь ей определиться с выбором. Ранее она продемонстрировала фанатам свой новый автомобиль премиум-класса, стоимость которого составляет 27 миллионов рублей.


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