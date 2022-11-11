Восемь веских причин оставить свою личную жизнь в тайне даже для подруг, а для коллег и знакомых – и подавно

Для кого-то подруги – надежные хранители семейных тайн. Но правильно ли это? Вряд ли.

Свою личную жизнь лучше держать в секрете от максимального числа людей, и от подруг, в том числе. Почему – о ключевых причинах далее.

Есть такая традиция: поделилась радостью – получила проблемы

Многие вещи в нашей жизни происходят по какому-то странному закону: стоит поделиться радостью с кем-то, как тут же счастье обрывается, приходит череда неудач и разочарований. Работает он не у всех, но если вам приходилось замечать за собой подобные явления, все-таки лучше научиться молчать.

Явление необъяснимое: сегодня женщина рассказывает близкой подруге о том, какой чудесный у нее муж – и заботливый, и внимательный. А уже завтра она поругается с ним из-за какого-то пустяка. Что виной всему? Неизвестно. Быть может, скрытая зависть подруги, из-за которой возникают низкие вибрации, нарушающие гармонию пары. В народе такое называют простым словом – сглазили.

Подруги любят навязывать свой образ жизни

Не все подруги злые и завистливые, есть действительно такие, которые желают близкому человеку всего самого наилучшего. Только все “наилучшее” они меряют по меркам своих представлений о жизни.

Стоит поделиться с подругой новостью о новых отношениях, как она тут же начинает выяснять подробности. Она оценивает порядочность и перспективность мужчины, исходя из собственных соображений о том, каким должен быть идеальный партнер. Если бы вы знали, сколько пар не сложилось только потому, что подруга сказала: “Он тебе не подходит”! Скорее всего, вы сами отказались бы от идеи делиться с подругами подробностями личной жизни.

Подруга хочет защитить, поэтому заставит поверить в худшее

Еще хуже, когда женщина всерьез считает, что судить о проблемах в ее личной жизни должен женский совет, состоящий из ее подруг. Их вниманию представляется абсолютно весь “сор из избы”, начиная от мелких ссор и заканчивая серьезными вещами вроде измен.

Что делают подруги? Разумеется, дают дельный совет – рвать отношения. Будет ли женщина делать это? В некоторых случаях, она идет на поводу у женсовета, и действительно рушит отношения. При этом, некоторые пары еще можно было спасти.

Заботливая и внимательная подруга – еще одна глобальная проблема. Такие женщины очень любят вникать в подробности личной жизни окружающих, а потом высказывать всякого рода подозрения. Любимое “развлечение” таких женщин – подозревать всех мужчин в изменах.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Что движет такими женщинами? Кто-то хочет показаться большой всезнайкой в теме отношений, кто-то всерьез видит угрозу брака подруги, а кто-то просто хочет, чтобы подружка наконец-то бросила своего ненаглядного и проводила больше времени с ней, как раньше. Причин много, результат один – такие навязанные домыслы, высказанные подругами, часто портят отношения. Еще вчера женщина могла быть уверенной в верности своего мужчины на все сто, а сегодня она начинает сомневаться в ней, ведь подруга выдвигает очень “весомые” аргументы. Правда, многие женщины забывают о том, что при желании можно увидеть все, что угодно, главное – долго и упорно смотреть.

Даже близкие подруги умеют завидовать

Зависть – бич миллионов женщин, считающих себя чьими-то подругами. Порой они сами не осознают черноту своих чувств, объясняя их чем угодно, только не желанием иметь такую же жизнь, как у подруги.

Завистливая подруга прикрывается добрыми советами, которые вредят личной жизни. Она может вредить осознанно, своими руками. Главное – испортить масло масляное, в котором купается подружка и портит жизнь своим счастьем.

Завистливая подруга, которая слышит рассказы о том, что у кого-то личная жизнь складывается лучше, чем у нее (или она просто имеется), начинает локти кусать. От этого она старается обесценить отношения знакомой, высмеять их и сделать все, чтобы хоть немножко испортить идиллию. Так ей будет спокойнее.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Женская проницательность и интуиция порой не позволяет вычислить завистливых подружек, ведь они умеют мастерски прикидываться милыми и доброжелательными людьми. Чтобы обезопасить себя, лучше исключить любую утечку информации о личной жизни.

Расскажешь плохое – будут злорадствовать

Наяду с завистницами-вредителями есть и другие подруги – те, которые любят послушать, как у других все плохо. У самих личная жизнь складывается не так гладко, как хотелось бы, и они всеми силами стараются узреть проблемы в чужих отношениях. Для чего? Да чтобы убедиться, что не только у них все плохо.

Зачем лить таким подругам бальзам на душу, рассказывая о своих проблемах с мужчиной? Лучше молчать.

Не все подруг, на самом деле, являются таковыми, среди них есть конкурентки

Есть женщины, которые только прикидываются подругами, а сами спят и видят, как бы заиметь кавалера той, которая откровенно рассказывает им о деталях личной жизни. Эти женщины хитры: сначала они располагают женщину к себе, выведывают у нее все сильные и слабые точки ее взаимоотношений с мужчиной, а потом давят на них и уводят спутника. Происходит это очень легко и непринужденно.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Всегда нужно помнить одно: если и доводится говорить с подругой о личной жизни, важно делать это, не вдаваясь в подробности. В противном случае, потом придется пожалеть о мелочах, которые были разболтаны по неосторожности. И если вы думаете, что ваша подруга – точно не такая, скорее всего, вы сильно заблуждаетесь. Во-первых, хищницы умеют притаиваться, во-вторых, интерес к чужому мужчине может разыграться в любой момент, вы и сами не заметите, когда это случится.

Не нужно унижать себя, рассказывая о проблемах

Женщины рассказывают о проблемах с мужчиной, порой не понимая, как сильно они унижают себя в глазах своих знакомых. Сегодня женщина рассказывает, как мужчина ни во что не ставит ее, унижая и оскорбляя, а завтра она же радостно твердит всем, что ее избранник – самый лучший.

Быть может, в такие сказки кто-то и поверит, но только не подруги, которым известна вся подноготная этих отношений. На таких женщин они зачастую смотрят лишь с сожалением, мол, вот глупышка – позволяет себя так унижать, а потом делает вид, что все хорошо.

Зачем давать людям понять, что ваша идиллия в отношениях – не более, чем красивая картинка? Рисуешь идиллию – рисуй до конца, не хочешь лгать – создавай другие отношений, с другим человеком.

Еще хуже, когда женщина сначала уходит из отношений, поливая своего мужчину грязью, а потом возвращается к нему по первому зову. Над такими многие подруги откровенно посмеиваются, некоторые – прямо в глаза. Это говорит лишь ободном: уважение к таким женщинам исчерпано полностью.

Подруга узнает сама и расскажет другим

И, наконец, последняя причин, почему подругам лучше ничего не рассказывать о своей личной жизни. Она – в болтливости людей.

Есть такой закон жизни: все, что знают двое, знает весь мир. Рассказали подруге – будьте готовы к тому, что она расскажет вашу тайну всем. Удержать ее длинный язык вы, скорее всего, не сможете. Поэтому, готовясь рассказать новые детали личной жизни подруге, задайте себе вопрос: а готова ли я к тому, что об этом узнают все наши знакомые и люди, которых я могу даже не знать? Если не готовы – лучше молчите, ведь гарантий того, что тайна будет сохранена, никто не даст.

Из всего вышесказанного вывод один: личная жизнь оттого так и называется, что не нужно ее освещать всем. Когда она есть – это прекрасно, но достаточно уведомить подругу только в этом. Подробности все-таки стоит оставить при себе. В противном случае можно пожалеть о последствиях.