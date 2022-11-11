Суперзакрученные ресницы и оттеночный солнцезащитный крем: 12 тенденций макияжа, которые ждут нас в 2023 году

Постепенно идет подготовка к наступающему году, и наверняка многие из вас хотели бы узнать, какими будут тенденции макияжа в предстоящем сезоне. Эта информация будет полезной, поскольку много из косметики можно приобрести, многое опробовать и научиться. Вот на что вам надо обратить внимание, чтобы не отставать от моды в 2023 году.

Минимум макияжа

Эта тенденция остается, поскольку мода на естественную, натуральную красоту является приоритетной. Речь не о том, чтобы вообще не пользоваться косметикой. Суть заключается в умении использовать ее крайне аккуратно, избегая излишеств. В моде так называемый прозрачный макияж, которого почти не видно. Нужно отдать предпочтение таким цветам и оттенкам, которые идеально подойдут к тону кожи, цвету волос и глаз, а также очень мягко и нежно подчеркнут преимущества вашего лица.

Скинимализм

Речь идет о минималистическом подходе к выбору продуктов по уходу и непосредственно самих процедур. Остаются позади многоэтапные режимы ухода за кожей и макияжи. Акцент делается на экологически чистых и простых продуктах, которые обладают относительно быстрым и качественным эффектом. Примером могут быть средства два или три в одном, что даст возможность сократить количество потраченного времени и усилий, а также поможет сэкономить больше денег.

Отбеленные брови

Эта тенденция уже появилась и остается на следующие сезоны. Если вы не рискуете отбеливать брови химическим способом при помощи краски, можете воспользоваться своим консилером, который соответствует тону вашей кожи. Нанесите его при помощи палочки для туши и сделайте это обязательно, прежде чем пойти на столь кардинальные меры. Посмотрите, насколько вам импонирует и подходит данный образ, и лишь после принятия окончательного решения отправляйтесь в салон.

Металлические тени

Очень модным стал металлик, причем вы можете использовать любой из оттенков. Отлично выглядит золотистый, серебристый, бронзовый, стальной и прочие тона, которые смотрятся стильно и нарядно. Нанесите тени на верхнее веко, начиная от центра верхней линии роста ресниц до внешнего края брови, а также по направлению к внутреннему уголку глаза чуть ниже складочки на веке. Можно также нанести тени на нижние веки, после чего добавьте по желанию стрелки и покройте ресницы тушью.

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Влажное, нежное и глянцевое лицо

Лицо по-прежнему должно светиться и демонстрировать красоту и здоровье кожи. Поэтому уход должен быть тщательным и постоянным. Можете не использовать многоэтапных процессов, но постоянное увлажнение коже просто необходимо. Если речь о макияже, используйте хайлайтер, нанося его на виски, а не на скулы. Именно так вы сможете привлечь внимание к верхней части лица, и это даст возможность визуально приблизить форму к идеальной.

Красные губы

Красная помада никогда не выходит из моды, и 2023 год не является исключением. Вы можете выбрать самый привлекательный, импонирующий вам и гармонично сочетающийся с нарядом и образом в целом оттенок. Помада может быть использована не только в комплексе, но и отдельно (то есть вы не красите ни брови, ни ресницы, а используете только красную помаду, которая контрастирует с бледным или загорелым лицом).

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Синие тени

Времена, когда все смеялись над синими бабушкиными тенями на фото, прошли, и сегодня нужно воспринимать это направление как тренд. В его защиту следует сказать, что синий цвет смотрится очень стильно и привлекательно, поскольку подчеркивает красоту и глубину глаз (следует отметить, что синие тени идеально подходят не только голубоглазым, но и зеленоглазым, и кареглазым представительницам прекрасного пола, то есть являются в этом плане универсальными).

Тонированный солнцезащитный крем

Поскольку солнечные лучи могут навредить вашей коже, визажисты позаботились о ее защите и придумали оригинальный крем. Вы легко выровняете поверхность кожи и добьетесь самого лучшего эффекта. Помните лишь о том, что крема не должно быть слишком много, поэтому используйте небольшое количество (помните о минимуме косметики и минимализме в макияже).

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Кремовый консилер

В следующем году точечный корректор использовать не рекомендуется. Будет запрет на все, что сушит кожу, вредит ей и провоцирует на преждевременное старение.

Макияж в стиле гранж

Этот макияж в некотором плане можно назвать несколько растертым и неаккуратным. Должно создаваться впечатление того, что вы всю ночь танцевали, устали и не успели его поправить. Конечно же, он не так легко наносится, но немного практики, и вам понадобится минимум времени.

Гелевые брови

Если вы являетесь обладательницей густых и красивых бровей, нет смысла прятать эту красоту. Используйте гель, и они будут смотреться аккуратно и очень стильно, гарантированно добавят образу целостности и привлекательности.

Суперзакрученные ресницы

Красивые длинные ресницы всегда были в моде, и в будущем они продолжают оставаться в тренде. Позаботьтесь о том, чтобы они красиво завивались, и вы станете супермодной. Используйте качественную объемную и удлиняющую тушь, а также инструменты для завивки, которые сегодня представлены в большом ассортименте.