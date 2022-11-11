 

Белки в Ленобласти научились фасовать припасы на зиму по зип-пакетам

11.11.2022, 15:33, Разное
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На всероссийской зоологической конференции учёные обсудили удивительное поведение белок, зафиксированное под Санкт-Петербургом.

Грызуны научились с умом выбирать места для хранения припасов на зиму, а само пропитание они стали фасовать по зип-пакетам.

Тару белки находят под скамейками и в дуплах деревьев. Как отмечают представители Зоологического института Российской академии наук, животные явно научились этому у людей.

– Белки – удивительно умные создания. На основе фрагментированного и бессистемного наблюдения за людьми, они всё же смогли вычленить из всех их действий полезный алгоритм поведения и проимитировали его сами, – говорит сотрудник института. – Положить припасы на зиму в зип-пакет, да ещё и прикопать его под землю на глубину в 5-10 см… Не могу даже представить, у кого они этому научились.

Также была отмечена ювелирная точность, с которой млекопитающие фасуют свои запасы. Один беличий пакет, как правило, весит либо 5, либо 10 грамм в зависимости от типа продукта с отклонением ±2%.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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