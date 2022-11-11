Корреспондент – из киевских школ и детсадов полностью исключат русский язык

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11.11.2022, 15:30, Разное
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Депутаты Киевского городского совета приняли решение полностью исключить русский язык из учебных программ заведений дошкольного и общего среднего образования. Как передаёт «Корреспондент», по словам депутата Киевского городского совета, главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодёжи и спорта Вадима Васильчука, это позволит «избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора».


AP

В украинской столице полностью исключат русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования. Как пишет «Корреспондент», такое решение было принято на пленарном заседании сессии Киевского городского совета.

По словам депутата Киевского городского совета, главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодёжи и спорта Вадима Васильчука, сегодня нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, принадлежащих к коммунальной собственности территориального общества города Киева.

«Руководители РФ неоднократно заявляли, что «Россия уходит настолько далеко, как далеко распространён русский язык». В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора. Язык имеет значение, и во время войны — это вопрос национальной безопасности», — отметил Васильчук.

Депутат добавил, что проектом решения предусмотрено осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык.


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