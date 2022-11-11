Guardian – «не исключено» — Маск допустил банкротство Twitter

Высокопоставленные сотрудники Twitter массово увольняются после слов нового владельца Илона Маска о возможности банкротства компании, если она не будет зарабатывать больше, чем тратит, передаёт The Guardian. Компанию покинули в том числе несколько членов новой команды: глава отдела доверия и безопасности Йоэль Рот и глава отдела продаж рекламы Робин Уилер. Федеральная торговая комиссия США заявила, что с обеспокоенностью следит за последними событиями в Twitter.



АР

Американский предприниматель Илон Маск в первом обращении к сотрудникам допустил банкротство Twitter. По его словам, оно ждёт компанию, если она не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит, сообщает The Guardian.

По данным издания, увольнения из компании начались в тот же день, когда Маск обратился к персоналу, заявив, что «банкротство не исключено». Всё началось с отставки трёх высокопоставленных сотрудников, отвечающих за безопасность: директора по информационной безопасности Леа Кисснер, директора по вопросам конфиденциальности Дэмиена Кирана и директора по соблюдению нормативных требований Марианны Фогарти. После этого Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила, что с обеспокоенностью следит за последними событиями.



Затем компанию также покинули и несколько членов новой команды: глава отдела доверия и безопасности Йоэль Рот и глава отдела продаж рекламы Twitter Робин Уилер.

Как отмечает The Guardian, слова Маска в электронном письме сотрудникам и на последующем собрании персонала не внушали доверия относительно будущего компании. В письме Маск рассказал о тяжёлых экономических обстоятельствах, в которых оказалась компания, и о том, насколько, по его мнению, важен для её будущего сервис подписки Twitter Blue, которая при цене $8 в месяц позволит верифицировать аккаунт.

«Без значительных доходов от подписки есть большая вероятность того, что Twitter не переживёт предстоящий экономический спад. Нам нужно, чтобы примерно половина нашего дохода приходилась на подписку», — заявил предприниматель.

За время, прошедшее с момента приобретения бизнесменом Twitter, Маск уволил до половины сотрудников, что вызвало обеспокоенность персонала компании. Однако, по словам одного из сотрудников, на собрании Маск не придал значения опасениям относительно того, как сокращённый штат сотрудников Twitter справляется со своими обязанностями по поддержанию стандартов конфиденциальности и безопасности данных.

Череда увольнений усугубляет проблемы, с которыми столкнулась платформа с тех пор, как в конце октября Маск купил её за $44 млрд. Возникшая в результате этого неразбериха в вопросах запуска продуктов и политики модерации контента заставили многие бренды, в том числе General Mills, приостановить покупку рекламы в Twitter. В среду миллиардер попытался исправить ситуацию, проведя прямой эфир для рекламодателей, в ходе которого попытался развеять их опасения и рассказал о направлении развития соцсети. В эфире также приняли участие Рот и Уилер, которые затем покинули компанию.

«Два человека, которых Илон привлёк к разговору с рекламодателями в попытке убедить их продолжать сотрудничество с компанией, только что уволились. Компании, которые остаются с Twitter на данный момент, будут привязаны к этим опасным и нездоровым изменениям в политике», — написал на своей страничке в соцсети глава организации Color of Change Рашад Робинсон.

The Guardian утверждает, что сервис подписки Twitter Blue, запущенный в среду, уже позволил получить верификацию некоторым аккаунтам, которые выдают себя за бренды или известных людей. Ряд правозащитников беспокоятся, что отсутствие ясности в политике модерации контента и неограниченная возможность купить «синюю галочку» могут привести — если уже не привели — к разжиганию ненависти и распространению дезинформации на платформе.

Как напоминает издание, в соответствии с соглашением компании с Федеральной торговой комиссией, Twitter обязан проводить проверку конфиденциальности, прежде чем вносить какие-либо изменения в свои продукты. Однако, по данным издания Verge, юридическая команда компании теперь просит инженеров «самостоятельно подтвердить», что их работа соответствует правилам FTC и стандартам конфиденциальности.