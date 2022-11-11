5 причин посмотреть новое реалити-шоу с Настей Ивлеевой, в котором она ищет свою половину

Увидеть перевоплощение “Настюшки-опасность” в романтичную девушку

Зритель знает Ивлееву как успешную телеведущую, блогера и настоящую self-made вуман. Девушка из Ленинградской области стала звездой буквально за несколько лет, проделав путь от мастера маникюра до одной из самых богатых женщин России. Но за этим образом скрывается хрупкая девочка, которая мечтает о любви и сильном плече рядом. В новом проекте мы увидим романтичную Настю, которая будет смущаться от комплиментов и внимания со стороны мужчин.

Узнать, кто станет новым парнем популярной блондинки

После развода с Элджеем это будет первая попытка Насти построить новые отношения. В проекте участвует 50 мужчин со всего мира в возрасте от 22 до 43 лет. Среди них танцор, бизнесмен, рэпер, преподаватель по пикапу, бортпроводник, айтишник, продюсер и другие. Сможет ли кто-то из них покорить сердце Ивлеевой и стать ее новым бойфрендом?

Вдохновиться идеями мест для свиданий

Всего за 8 эпизодов проекта зрителей ждет 38 свиданий: в библиотеке, на яхте, в ресторане, в парке, под дождем, на крыше, в фотостудии, ночные свидания, киносвидания, свидания “по-пацански”. А еще Насте напишут 17 текстов — от стихотворений до рэп-треков — и подарят 23 букета роз. Вдохновляйтесь идеями и зовите свою половинку на необычные свидания, ведь это наверняка оценят по достоинству.

Посмотреть реалити, где выбирает женщина

Чаще всего главными героями реалити о любви становятся мужчины-холостяки. Но не в этот раз! Состоявшаяся и красивая девушка, популярная теледива, сама будет диктовать правила игры и выбирать мужчину по сердцу.

Для меня это челлендж: погрузиться в отдельный мир, жить по канонам реалити и остаться в этом самой собой, – рассказывает Ивлеева. – Реалити о дейтинге — очень крутой эксперимент для меня. Меня всегда интересовало, насколько искренни герои проектов о любви и отношениях. Теперь проверю это на себе. А вообще, очень интересно, получится ли у меня действительно сделать правильный выбор и найти своего краша.

Понять, кто он — современный мужчина

Несколько сотен мужчин пришли на кастинг, чтобы сразиться за сердце популярной блондинки, но Настя сразу выдвинула условие: никаких альфонсов, хайпушников, кенов, перекачанных качков-баклажанов, рисующихся нытиков, мамкиных рэперов, выхолощенных нарциссов и душнил. Как итог — строгий отбор прошли лишь 50 мужчин. Они непохожи друг на друга, но наглядно демонстрируют мир современных мужчин, которых можно встретить на улицах своего города. Что получится из этого эксперимента, и все ли из них достойны сердца Ивлеевой — увидим в новом проекте на “Пятнице!”.