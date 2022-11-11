СМИ: самый сексуальный мужчина 2022 года Крис Эванс и актриса Альба Баптиста встречаются

Преданные поклонницы 41-летнего Криса Эванса сегодня безутешны: как оказалось, сердце самого сексуального мужчины 2022 года по версии издания People уже занято, причем, довольно давно. Американские таблоиды сообщают, что звезда “Капитана Америки” уже более года встречается с 25-летней португальской актрисой Альбой Баптистой. Инсайдеры, близкие к паре, утверждают, что у влюбленных “все серьезно”.

Они влюблены, и Крис никогда не был так счастлив, – добавил источник. – Все его семья и друзья обожают ее.

Отметим, что почти сразу после этих заявлений Эванса и Баптисту заметили в нью-йоркском Центральном парке держащимися за руки. Похоже, влюбленные действительно перестали скрывать роман.

Альба Баптиста — дочь инженера и переводчицы — наиболее известна по главной роли в фильме “Миссис Харрис едет в Париж” (2022). Девушка говорит на пяти языках и занимается благотворительностью — недавно она организовала гуманитарную помощь сиротскому приюту в Камбодже.

Слухи о новом романе Эванса появились после того, как он возглавил ежегодный рейтинг самых сексуальных мужчин планеты. В сопроводительном интервью Крис отметил, что с годами стал гораздо более внимательным и отвественным, когда дело касается романтических отношений. Отметим, что в разное время Крис Эванс встречался со многими голливудскими красотками, например, Джессикой Бил, Дженни Слейт и Минкой Келли.