 

Родившая ребенка от любовника Ирина Агибалова из «Дома-2» показала мужа

11.11.2022, 14:30, Разное
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Сегодня отмечает день рождения звезда «Дома-2» Ирина Агибалова. В связи с этим селебрити, родившая ребенка вне брака от любовника, показала в Сети фото своего супруга.

Одной из самых возрастных участниц «Дома-2» стала Ирина Агибалова, которая в этом месяце отметила свой 58 день рождения. Интересно, что она попала в проект после того, как в реалити приняла участие ее дочь Маргарита Марсо. Прямо во время съемок она вышла замуж за Евгения Кузина и даже родила от него ребенка. Для того, чтобы ухаживать за ее сыном в проект и пришла мать Маргариты. Однако, освоившись на телестройке, она начала привлекать все большее внимание зрителей к своей персоне. Так, после того, как к семье на съемочной площадке присоединилась еще одна ее дочь Ольга, Агибалова неустанно пыталась влиять на принимаемые нею решения.

Вскоре после этого многие участники и поклонники «Дома-2» уже обсуждали ее роман с Алексеем Самсоновым. В Сети появилась информация о том, что Ирина Агибалова родила ребенка не от супруга, а именно от партнера по реалити-шоу. Однако после, в 2017 году, Самсонов признал, что это неправда. После телепроекта Агибалова сделала омолаживающую пластику лица и стала частой гостьей всевозможных ТВ-программ.

Сегодня законный муж селебрити отмечает свой очередной день рождения. В связи с этим Ирина Агибалова опубликовала на странице своего профиля в одной из соцсетей фотографии возлюбленного. Многие подписчики отметили привлекательность мужчины. Сейчас пара вместе проводит время на Кипре, в минувшем году оформив на острове ипотеку на собственный дом. Ранее здесь поселилась дочь Ирины и Юрия Агибаловых Маргарита. В браке с супругом экс-звезда реалити-шоу прожила более 35 лет, и даже рождение сына Олега, как сообщали некоторые СМИ, от другого мужчины, не рассорило пару окончательно.


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