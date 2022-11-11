“У меня образ неадекватного человека”: Настасья Самбурская об отношении общества, материнстве и неудаче в браке

Имя Настасьи Самбурской очень часто на слуху. В прессе обычно пишут не столько о ее творчестве, сколько о непростом характере и ссорах с другими знаменитостями. Журналистка Надежда Стрелец с опаской пригласила звезду сериала «Универ» на интервью и была приятно удивлена личным общением с ней.

О внутренних трансформациях

Самбурская во время беседы была уравновешенной и сдержанной, что в корне противоречит тому, как ее описывают в прессе. Актриса пояснила, что образ неадекватного человека ей создали искусственно, преувеличивая те или иные обстоятельства или ее реакцию в той или иной ситуации.

Самбурская признается, что она не является идеалом, что у нее есть свои недостатки, например вспыльчивость. Однако не до такой степени, чтобы с кем-то вступать в рукопашный бой или наезжать на человека, находясь за рулем авто.

Актриса признается, что в ранней юности была более эмоциональной. Сейчас же она много работает над собой, поэтому изменения в характере видны. Надежда Стрелец похвалила знаменитость за внутренние трансформации и согласилась с тем, что образ Настасьи в прессе слишком демонизируют.

Об истории с Фадеевым

Самбурская полагает, что ее репутация страдает из-за непростых отношений с деловыми партнерами. Например, однажды был эпизод с продюсером Максимом Фадеевым. Он пригласил Настасью сняться в клипе, та согласилась. Но потом выяснилось, что необходимо презентовать сложный номер на пилоне. В тот момент у актрисы были определенные проблемы со здоровьем, врачи запретили ей серьезные физические нагрузки, поэтому она была вынуждена отказаться. Самбурская предполагает, что продюсер обиделся и в дальнейшем стал ей мстить.

О восстановлении справедливости

Недавно знаменитость проиграла в суде бывшему продюсеру Виктору Дробышу. Тот в свое время взялся за ее раскрутку как исполнительницы шансона, но своих обязательств, по мнению Настасьи, не выполнил. Артистка утверждает, что сама писала и записывала песни, сама договаривалась о выступлениях, хотя это была не ее зона ответственности. Дробыш не выполнил своих обязательств по контракту, поэтому Настасья подала на него в суд. Но суд встал на сторону продюсера. Актриса намерена восстановить справедливость и бороться до конца, чтобы защитить свою честь и репутацию. Деньги здесь не играют никакой роли.

Об аскезе, питании и спорте

Самбурская старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Она занимается спортом, но тренажерный зал посещает нерегулярно. В плане питания звезда отказалась от сахаросодержащих продуктов. Она взяла аскезу до Нового года, чтобы в праздничную ночь позволить себе полакомиться тортиком.

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Артистка объявила войну своим вредным привычкам. Она полностью отказалась от употребления спиртного, от курения. Настасья настраивается в этом плане на долгосрочную перспективу и надеется, что аскеза продлится до конца ее дней. Лично ей бы очень не хотелось возвращаться к вредным привычкам, которые наносят непоправимый вред психическому и физическому здоровью.

Для поддержания душевного равновесия, для снятия стресса и напряжения артистка ходит на массаж.

О непростом детстве

Самое приятное воспоминание из детства Настасьи — это когда вместе с мамой и братом они отправлялись навещать отца в тюрьму. Это был трогательный момент воссоединения.

Когда Настасья была уже подростком, папа освободился из тюрьмы. Он решил наверстать упущенное и вплотную занялся воспитанием дочери, стал многое ей запрещать, устанавливать жесткие правила. Кроме того, отец не скрывал, что любит сына больше, чем ее.

Мама за Настасью не заступалась. С отцом она развелась тогда, когда Настасья уже успела покинуть родительский дом. Из Саратовской области девушка отправилась покорять столицу. Ей удалось сделать невозможное: без связей построить карьеру.

Об отношениях с родителями

С мамой у Настасьи весьма прохладные отношения. Раньше они не общались, а сейчас актриса относится к родительнице с большим состраданием из-за того, что мама — пожилой и больной человек.

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Обоих родителей Самбурская обеспечила отдельным жильем. Актриса простила отца за то, что тот давал скандальные интервью в прессе. Однажды она решила честно рассказать ему о том, насколько своим поведением он травмировал ей психику. Отец выслушал дочь и вместо извинений попросил одолжить тысячу рублей на выпивку.

О личной жизни

Артистка полагает, что отношения с мужчинами у нее не складываются из-за детских травм, из-за того что она видела токсичную модель поведения. Возможно, поэтому знаменитость и притягивает в жизнь не тех мужчин.

Ее официальный брак с коллегой по цеху Кириллом Дыцевичем продлился всего семь дней. Всему виной — вредные привычки и ревность избранника. Последней каплей для артистки стало требование мужа показать содержимое ее телефона.

Настасья отмечает, что по молодости часто попадала на абьюзеров и манипуляторов. Она сталкивалась с удушающей гиперопекой, с ревностью со стороны мужчин. Но сейчас ею проделана огромная работа по выявлению причин неудач в личной жизни. Артистка сделала для себя много важных и ценных выводов, поэтому надеется, что в будущем сможет построить здоровые и гармоничные отношения. Пока она находится в поисках своей второй половинки.

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О материнстве

Настасья признается, что морально готова к семье и детям. Раньше она даже не помышляла о материнстве: была целиком сосредоточена на карьере. Однако теперь, по словам актрисы, весь ее организм на гормональном уровне буквально требует родов. Если рядом появится достойный мужчина, то Настасья обязательно станет мамой.

Об увлечении Таро и астрологией

Чтобы лучше понять себя и окружающих, актриса открыла для себя гадания на картах Таро и астрологию. Она ознакомилась с матрицей судьбы и была очень впечатлена. В прогнозе четкое описание характеристики личности. Данная информация помогает при знакомстве с новым человеком. По крайней мере, есть понимание, что он за человек и как с ним себя вести. Экспертом в данной области Настасья себя не считает: это так, просто увлечение на любительском уровне, способ самоанализа.

Об окружении

У Настасьи есть близкая подруга Светлана, которая всегда поддерживает и всегда рядом. Она не из мира кинематографа и шоу-бизнеса.

Самбурская не скрывает, что на заре карьеры очень сдружилась с актрисой Натальей Рудовой. Вскоре их пути немного разошлись, но они остались в хороших отношениях. Настасья поясняет, что Наталье по душе тусовочный образ жизни, а ей уже больше хочется спокойствия.

Новые проекты

Настасья продолжает развивать свою музыкальную карьеру. Она записала новые треки и нашла людей, которые готовы ей помочь покорить музыкальный Олимп.

Также артистка вплотную начинает заниматься раскруткой своего ютуб-канала. У нее будет свое авторское шоу. Концепция заключается в том, чтобы показать зрителям самые дорогостоящие услуги. Например, стоит ли своих денег бьюти-процедура за 160 тысяч рублей. Или можно ли научиться летать на вертолете более чем за два миллиона рублей. Настасья уже отсняла определенное количество материала, поэтому вскоре состоится премьера ее передачи.

Артистка не жалуется на невостребованность. Она гордится тем, что за этот год у нее было девять крупных проектов. По словам Настасьи, секрет успеха в том, что она правильно расставила приоритеты. Актриса избавилась от всего токсичного и препятствующего развитию и выделила больше времени на творчество.