Джастин Теру отреагировал на откровенное интервью бывшей жены Дженнифер Энистон

На днях 53-летняя Дженнифер Энистон появилась на обложке последнего печатного номера журнала Allure и дала развернутое интервью, в котором откровенно рассказала не только о неудачных попытках забеременеть, но и вскользь упомянула бывшего мужа, актера Джастина Теру. Кинозвезда провела журналистам издания экскурсию по своему особняку, в том числе, показав коттедж на заднем дворе, который, по ее словам, когда-то был офисом Джастина.

Теперь вы можете себе представить, что он любит все черное и мрачное, – сказала она. – После того, как он съехал, я осветлила интерьер, убрала все лишнее. А он пришел в гости на днях и заявил: “Какого черта ты сделала?”.

После выхода интервью Теру отправился в раздел комментариев к последнему посту Дженнифер в ее личном блоге и оставил милые эмодзи в виде алого сердца и сжатого кулака, демонстрируя поддержку бывшей жены. На данный момент его сообщение набрало уже более 3200 лайков.

Отметим, что Энистон и Теру удалось разойтись без скандала, однако с момента расставания в 2018 году они почти не пересекались. Месяц назад актрису заметили в компании бывшего мужа в ресторане израильской кухни Laser Wolf в Филадельфии. Естественно, их редкий совместный выход дал толчок слухам о воссоединении, которые Энистон подогрела еще больше, заявив Allure, что экс-супруг бывает у нее в гостях.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру в 2007-м, но отношения между ними завязались лишь 4 года спустя. Еще через несколько лет, в 2014-м, они официально связали себя узами брака.