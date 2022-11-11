Учитель из школы детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон признался в домогательствах к несовершеннолетним

Околокоролевский скандал разворачивается в Лондоне: на прошлой неделе, 6 ноября, в своем доме был арестован заместитель директора по воспитательной работе лондонской школы Thomas’s Battersea, где до этого сентября учились дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а обучение стоит 20 тысяч фунтов стерлингов в год.

Учителя обвинили в педофилии. Причем руководство образовательного учреждения об этом узнало только наутро и известило родителей учеников. А сегодня таблоид Daily Mail сообщил, что в среду, 9 ноября, 34-летний учитель Мэтью Смит предстал перед Вестминстерским магистратским судом. В ходе заседания мужчина признал себя виновным в сексуальном насилии над детьми, а также в изготовлении и распространении непристойных изображений с несовершеннолетними.

По данным того же издания, преступления не коснулись учеников престижной школы. Личности пострадавших не оглашаются публично ради их безопасности и сохранения личного пространства. Но самое главное – преподаватель был нанят на эту работу уже после того, как принц Джордж и принцесса Шарлотта перевелись в другую школу недалеко от Аскота. Напомним, туда переехали Кейт и Уильям с детьми, чтобы быть подальше от городской суеты.

Смит ранее пять лет проработал в Непале, где был помощником директора Британской школы в Катманду. Также известно, что он получил образование в Оксфордском и Кембриджском университетах.

Напомним, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж и принцесса Шарлотта, учились в Thomas’s Battersea до августа 2022 года. После этого родители решили перевести их школу Lambrook в графстве Беркшир, чтобы “обеспечить им как можно более комфортную семейную жизнь вдали от шума и суеты центрального Лондона”. В эту же школу на подготовительное отделение пошел в этом учебном году 4-летний принц Луи, младший ребенок супругов.

Их Королевские Высочества чрезвычайно благодарны школе Томаса Баттерси, где Джордж и Шарлотта успешно начали свое образование в 2017 и 2019 годах соответственно, и рады, что нашли школу для всех троих своих детей, которая разделяет схожие с ними идеалы и ценности, — говорилось в официальном заявлении дворца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми