Прокуратура Швеции обвинила двух братьев в шпионаже в пользу России

Шведская прокуратура выдвинула обвинения в шпионаже в пользу РФ двум мужчинам, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Как сообщили в прокуратуре Швеции, прокуроры Пер Линдквист и Матс Юнгквист предъявили обвинения двум мужчинам в шпионаже в пользу РФ и несанкционированном размещении секретной информации. В ведомстве уточнили, что мужчины занимались противоправной деятельностью 10 лет, передает ТАСС.

По мнению следствия, действия подозреваемых были направлены против разведки и безопасности королевства. Подробности дела не разглашаются, в прокуратуре отметили только, что полученная подозреваемыми информация может нанести ущерб безопасности Швеции.

Обвиняемые находятся под стражей с сентября и ноября 2021 года. Свою вину они не признали. Шведские СМИ сообщили, что задержанные являются братьями, один из которых ранее работал на руководящих постах как в полиции безопасности СЕПО, так и в военной разведке (MUST).

Напомним, 1 марта 2019 года шведский суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России. Лицо подозреваемого на суде не показали, закрыв его одеялом. Перед этим сообщалось о задержании в Стокгольме двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. Заявлялось, что мужчины якобы завербованы агентами российской разведки.

Газета ВЗГЛЯД писала о странностях в деле о «российском шпионе».

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