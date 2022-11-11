 

Песков заявил, что «мегафонная дипломатия» мешает целенаправленному обмену заключенными между Россией и США

11.11.2022, 13:40, Новости дня
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Между Россией и США нет конкретного диалога по вопросу обмена осужденными из-за «мегафонной дипломатии», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Москва всегда относится к имеющимся каналам для подобных обсуждений весьма серьезно, и в Вашингтоне знают об этом, передает РИА «Новости».

Ранее в Белом доме заявили, что США нацелены на диалог по обмену заключенными с Россией. По словам официального представителя президента Джо Байдена, возвращение Бриттни Грайнера и Пола Уилана является приоритетом для администрации.

Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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