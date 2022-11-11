Песков заявил, что решения о продлении зерновой сделки не анонсируются
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Переговоры о возможности продления зерновой сделки идут, но решения не анонсируются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он пояснил, что в рамках переговоров по сделке необходимо решать ряд вопросов. Песков пояснил, что ООН учитывает озабоченности России, передает РИА «Новости».
Ранее Песков заявил, что возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, ее продления, поскольку срок ее действия завершается 18 ноября.
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