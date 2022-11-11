ВЦИОМ начал публиковать результаты будущих опросов

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11.11.2022, 13:33, Разное
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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) завершили тестирование нейросети «Максим Ковалевский», которая позволяет с минимальной погрешностью предсказывать результаты любых социологических опросов.

Используя методику «больших данных», программа как бы ставит себя на место респондента и отвечает за него. Это быстро, очень точно и абсолютно надёжно, обещают научные сотрудники.

«Социолог может ошибиться, записывая ответ, компьютер же не ошибается никогда», – рассказал представитель центра.

Разработка «Максима Ковалевского» началась ещё в 2014 году, однако только через пять лет учёные получили грант Российского научного фонда в размере 100 миллионов рублей, который позволил завершить исследования. Как отмечают специалисты, данные нейросети позволят полностью исключить любые фальсификации на выборах.

«Во всём мире, если данные экзитполов отличаются больше чем на 5% от итоговых результатов голосования, то выборы признаются недействительными. Учитывая качество представленной программы, предлагаю внести аналогичные поправки и в российское законодательство. А лучше – сразу брать результаты экзит-полов и приравнивать их к результатам выборов, это огромная экономия времени и бюджетных средств», – написал в своём Telegram-канале журналист и социолог Павел Пряников.

Интерес к российской нейросети уже проявили социологии из Китая, Ирана, КНДР и других стран. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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