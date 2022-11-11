Скандалы: Уральский АПК прощается с европейской техникой

Рост субсидий и параллельный импорт производителей не спасают

Министерство АПК Свердловской области и предприятия сельского хозяйства региона требуют экстренно увеличить объем субсидий на приобретение техники. Несколько лет подряд в регионе на эти цели выделялось порядка 300 млн рублей. При этом количество заявителей увеличивалось, а цены, по данным МинАПК, только за текущий год выросли на 30-80%. Старение уже имеющейся техники, в частности, комбайнов и тракторов, по мнению депутатов профильного комитета Заксобрания, приближается к 90%. Однако выделение дополнительных средств, считают представители отрасли, далеко не всем желающим позволит произвести техническое обновление.

Европейская техника постепенно уходит с рынка, а производство российской при этом сокращается из-за отсутствия иностранных комплектующих. Параллельный импорт, как отмечают представители отрасли, в этом направлении так и не начал работать в полную силу, и вместо новых запчастей и комплектующих предприятия вынуждены довольствоваться разбором бывшей в употреблении техники. Закупку оборудования аграрии откладывают также из-за снижения рентабельности производства. Покрыть растущие расходы, по их отзывам, увеличение урожайности не позволяет, а рост субсидии не перекроет увеличение затрат на техническое обновление.

Субсидии на приобретение техники для свердловских предприятий сельского хозяйства могут быть увеличены с 300 до 800 млн рублей. С таким предложением выступили представители регионального Министерства АПК на заседании профильного комитета Заксобрания области. Как отмечают депутаты, увеличение финансирования является крайне важным для обеспечения продовольственной безопасности региона.

В течение нескольких лет объем субсидий на приобретение техники в значительной степени не менялся. В 2021 году на техническую поддержку и модернизацию сельхозпроизводства было выделено 335 млн рублей, в 2022 – 301 млн рублей. При этом общие объемы закупа техники снизились. Если в 2021 было на 4,6 млрд рублей приобретено 1865 единиц, в том числе 185 тракторов, 38 зерноуборочных и 20 кормоуборочных комбайнов, то в текущем году сперва планировалось закупить 1500 единиц техники, а к середине года план был снижен до 1200. Фактически, по данным на октябрь, закуплено 1195 машин и агрегатов (среди них 120 тракторов, 33 зерноуборочных и 17 кормоуборочных комбайнов).

«Традиционно технику покупают перед посевной, а субсидия на покрытие затрат приходит в конце года. Она может составлять максимум 40%, но фактически до этой цифры в последние годы не доходило. Приобретателей техники много, и компенсировали по 20-30%», – рассказал глава регионального Союза фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Андрей Аникьев.

На эту же тенденцию указывает и депутат Заксобрания Свердловской области Елена Трескова. По ее данным, объем требуемых аграриями бюджетных компенсаций на покупку техники за 4 года вырос с 700 млн до 1,2 млрд рублей. В значительной степени это связано с ростом цен.

«Трактор «Кировец» с 2020 года подорожал с 6,5 до 14,2 млн рублей, зерноуборочный комбайн РСМ – с 11 до 24 млн рублей, измельчители, смесители, раздатчики кормов – с 1,6 до 2,6 млн рублей. Уже имеющийся парк стареет. Энергообеспеченность на 100 га пашни у нас составляет 120 лошадиных сил, а в целом по России – 154. Господдержка сейчас играет огромную роль для обеспечения продовольственной безопасности», – подчеркивает Елена Трескова.

В свердловском МинАПК с позицией соглашаются, но приводят свою статистику роста цен, согласно которой за текущий год техника подорожала в среднем на 30-80%. Производители же соглашаются с ее справедливостью лишь частично.

«Мы производим косилки и грабли. Пока сохраняем объемы выпуска на уровне прошлого года, но закупаем комплектующие небольшими партиями, надеемся на изменения со снижением цен на металл. Пока этого не происходит, но металлические комплектующие с июня сохраняется рост в 40-50%, резинотехнические изделия подорожали в 2 раза. В целом по рынку многие производители уходят в минус и работают на склад», – описали ситуацию в свердловском АО «Сельхозтехника».

В АО «Б-Истокское РТПС», крупном поставщике сельхозтехники в Свердловской области, указывают на изменения цен производителей техники, что связывают, в том числе, с колебаниями валютных курсов.

«У «Минского тракторного завода» цены опустились за последние 3 месяца. Надо учитывать, что белорусские и наши тракторы имеют значительную долю иностранных комплектующих. Например, у тракторов «Кировского завода» двигатели импортные. На иностранные трактора поставка запчастей затруднена. Немецкий трактор Fendt и финский Valtro не производятся в России, энергонасыщенные тракторы – свыше 200 л.с. – в России в принципе не выпускаются. Свои у нас 80-120 л.с. А самые ходовые в продаже модели – 130-250 л.с. Комплектующие в целом пока есть, пытаемся получить часть через параллельный импорт – склады в Москве почистились», – описывают ситуацию в компании.

Сложности возникают и с поставкой иностранных комбайнов, на долю которых на региональном рынке, по оценкам дилеров, приходилось около 30%. Порядка 20% составляли поставки с «Гомсельмаша», 50% – с «Ростсельмаша». Но и у крупнейшего поставщика, считают представители сельхозпредприятий, с продаж может быть снята часть номенклатуры.

«У зерноуборочного комбайна «Торум 750» гидравлика от Bosch, а на 785-м стоит китайская. «Торум 750» в продаже если кто даст – куплю. Комбайны «Акрос 595» пока есть, выпускается только с российским двигателем. В целом же модельный ряд сильно сократился. Импортозамещение как таковое не работает. Мы пытались через Турцию приобрести комплектующие к немецкой санкционной технике, производитель запросил VIN-номер и в итоге отказался продавать. Возможно только завозить уже изношенную технику и разбирать тут на запчасти», – делится руководитель ООО «БСП Агро» Сергей Бровков.

Среди проблем в обеспечении сельхозтехникой участники рынка видят не только снижение ассортимента, но и рост финансовой нагрузки на предприятия. Даже при увеличении урожайности, отмечает эксперт, крупные предприятия овощеводства балансируют на грани рентабельности, небольшие хозяйства зачастую уходят в убыток.

«Не все предприятия готовы закупать российскую технику и сейчас ждут изменения ситуации, подводят итоги года. Основная проблема сейчас – цена реализации продукции. Зерно дешевле на 50-70%, чем в это же время в прошлом году. На картофель тоже цены значительно ниже», – также указывает Андрей Аникьев.

Покупка новой техники неизбежно приведет к росту себестоимости. Как отмечает Сергей Бровков, затраты на приобретение комбайна увеличат себестоимость тонны зерна в среднем на 2 рубля. «Чтобы купить трактор, раньше нужно было продать 1,5 тыс. тонн зерна, сейчас – 2,5 тыс., а комбайн – 3 тыс. тонн. Деньги у хозяйств изъяли, в том числе с высокими пошлинами на вывоз зерна. Мы просто сидим в окопе и обходимся тем, что есть. Кому как повезло. Хозяйства пытаются обновить старую технику. При существующих ценах на продукцию даже если субсидии на технику будут 70%, вряд ли ее будут покупать», – полагает эксперт.

В Свердловской области, отмечают участники рынка, интерес к получению субсидий сохраняется, и при рассмотрении регионального бюджета на 2023 год депутаты профильного комитета настаивают на направлении на эти цели не менее 800 млн рублей.

Оригинал материала: “Правда УРФО”