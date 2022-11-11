Супруга SHAMANа поздравила певца с 5-летним юбилеем вступления в брак

Супруга певца SHAMANа трогательно поздравила возлюбленного с «деревянной свадьбой». По случаю 5-летнего юбилея брака с 30-летним певцом PR-менеджер Елена Мартынова опубликовала в Сети совместное фото.

Певец Ярослав Дронов, более известный, как SHAMAN, за короткое время пробился на самые вершины музыкального Олимпа России. Уже сейчас его гонорары за выступления приравниваются к заработкам Полины Гагариной, превышая 3 миллиона рублей. Своему успеху 30-летний артист обязан не только музыкальному материалу, но и правильному менеджменту. Этой стороной творчества занимается его супруга Елена Мартынова, топовый менеджер «Мегафона». Сегодня она трогательно поздравила возлюбленного с 5-летним юбилеем заключения брака, «деревянной свадьбой».

Снимок из семейного архива супруга SHAMANа сопроводила искренними словами благодарности мужу. Елена Мартынова заверила, что у певца «исключительный Божий дар», при этом его путь к признанию она назвала тяжелым, подчеркнув несгибаемую волю Ярослава Дронова. Стоит отметить, что у исполнителя три музыкальных образования, как по специальности народного пения, так и хорового, а также эстрадно-джазового вокала. Ранее артист выступал в группе «Час пик», не принесшей ему особой популярности. Сейчас селебрити поднимается все выше в карьере благодаря «частичке Бога внутри».

Жена SHAMANа признается, что влюбилась в него с первой встречи, ее задела сила духа любимого, помноженная на его боль. Именно тогда, пять лет назад, она поняла, что должна быть рядом, чтобы разделить судьбу певца. Мартынова отмечает, что считает Ярослава Дронова «великим человеком» и «гениальным музыкантом».

Стоит отметить, что для SHAMANа это второй брак, впервые артист женился еще в 21-летнем возрасте. Однако брак с учительницей пения Марией Рощупкиной распался спустя четыре года, сейчас бывшая супруга звезды проживает в Тульской области, на родине певца и воспитывает дочь Варвару 2014 года рождения.