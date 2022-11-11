Осужденный Михаил Ефремов запретил своему адвокату общаться со СМИ

Михаил Ефремов запретил своему адвокату общаться со СМИ и комментировать что-либо из его жизни. Отбывающий наказание в колонии общего режима артист вчера отметил свой 59 день рождения.

10 ноября многие представители СМИ попытались взять интервью или узнать какую-либо новую информацию о Михаиле Ефремове по случаю его дня рождения. Однако адвокат кинозвезды отказался от общения с журналистами. Основанием для этого Петр Хархорин назвал запрет его клиента на любые комментарии относительно его жизни.

Напомним, в начале лета 2020 года Михаил Ефремов стал фигурантом уголовного дела. В смертельном ДТП из-за него погиб человек, когда Jeep Grand Cherokee звезды «Таежного романа» и «Антикиллера» врезался в легковой автофургон. Как оказалось, заслуженный артист Российской Федерации находился под действием запрещенных веществ.

После рассмотрения дела об аварии на столичной Смоленской площади в суде Михаила Ефремова осудили на восемь лет лишения свободы. Свой срок актер отбывает в исправительной колонии общего режима. В минувшем году он подал апелляцию о смягчении приговора, поскольку погибший Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности. Однако это ходатайство не было удовлетворено, и селебрити продолжает оставаться в местах заключения. Отмечал ли артист свое 59-летие с сокамерниками, пока не известно.