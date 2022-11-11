Алла Пугачева посетила в Израиле концерт певицы ZIVERT

Алла Пугачева, навсегда уехавшая из России, посетила в Израиле концерт певицы ZIVERT. При этом у молодой звезды, в отличие от Примадонны и е супруга, нет гражданской позиции, несмотря на украинские корни.

Покинувшая Россию Алла Пугачева продолжает и далее вести светскую жизнь в Израиле. В этот раз Примадонна посетила выступление в Телль-Авиве Юлии Зиверт, более известной, как ZIVERT. О своей визите супруга признанного иноагентом Максима Галкина пояснила фолловерам в аккаунте одной из соцсетей. По ее словам, народная артистка СССР в восторге от своей молодой коллеги.

Алла Борисовна похвалила ZIVERT, которой удалось собрать полный зал. Сама Пугачева на концерт пришла в классическом черном костюме, дополнив образ стильными очками и модными кроссовками, а также белой накидкой. Многие подписчики Примадонны сочли, что она после выезда из РФ выглядит молодо, несмотря на возраст, очень хорошо. Многие посчитали, что артистка за последнее время еще больше помолодела.

Стоит отметить, что Юлия ZIVERT, которой в конце месяца исполнится 32 года, ранее признавалась, что имеет украинские корни. При этом в отличие от Пугачевой и ее мужа, у артистки нет какой-либо гражданской позиции, певица уверена, что музыкантам не стоит заниматься политикой. Себя девушка называет «человеком мира», который несет в массы добро, дружбу и добрые дела.