Соревнуясь, женщины только теряют: что обнуляет нашу женскую энергию

Быть женщиной — это трудно, но прекрасно. В постоянно меняющемся мире вы можете пренебречь отношениями с самой собой, из-за чего пострадает ваша женская энергия. Вот то, что вы можете делать бессознательно, но что будет отнимать у вас женскую энергию. Обратите внимание на эти действия, чтобы избегать их в будущем.

Конкуренция с другими женщинами

Вы не дружите, а скорее находитесь в постоянном соперничестве с другими представительницами прекрасного пола. Вы хотите, чтобы только вы были хорошими, чтобы только вами восхищались и выделяли из толпы. Вы хотите победить, иметь лучшую жизнь, самого красивого мужа и самый дорогой гардероб. И если вы чувствуете, что проигрываете, что какая-то другая женщина достигла большего, вы завидуете и относитесь к ней плохо.

Зависть, соперничество и тому подобные качества истощают женскую энергию и не приносят никакой пользы. Дамы выигрывают больше, когда поддерживают друг друга.

Нарушение пищевого поведения

Возможно, вам нравится удивлять своего мужчину, принося завтрак в постель, занимаясь приготовлением его любимых блюд на обед или оформлением праздничных ужинов, на которых вы кушаете самое лучшее. Но, когда дело касается вас, вы постоянно едите в спешке. Всегда есть что-то более важное, что нужно сделать или куда успеть. Или вы предпочитаете есть перед телевизором, прямо из контейнера.

Нарушение пищевого поведения тоже отнимает женскую энергию, потому что вы не уделяете себе столько же времени и внимания. Вы отдаете его тем, кто вас окружает. Когда вы пренебрегаете собой, женская энергия страдает.

Повышенный контроль

Контроль важен для вас на работе, в отношениях с друзьями и партнером. Вы всегда хотите быть той, кто принимает решения. Мнение партнера для вас, по сути, не имеет значения. Только вы должны принимать решения и выбирать, как будут развиваться ваши отношения. Именно вы устанавливаете все правила.

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Такое поведение не только заставит вашего партнера сбежать, но и оставит вас без женской энергии, потому что она не терпит правил и ограничений. Конечно, независимость важна. Желание заботиться о себе — это естественно. Но вы также должны понимать, когда нужно отступить и положиться на выбор и мнение своего мужчины. Позвольте ему участвовать в ваших отношениях и строить совместную жизнь.

Выполнение всех мужских обязанностей

Вы сами занимаетесь покраской, обслуживанием автомобиля или сантехникой. И снова вы не позволяете своему партнеру вмешиваться. Даже когда речь идет о мелочах: запрещаете ему открывать перед вами двери или просить счет в ресторане.

Чтобы сохранить свою женскую энергию, важно не брать на себя мужские роли. Дайте своему партнеру возможность заботиться о вас.