 

Ягоды богаты клетчаткой, а фасоль снижает риск закупорки артерий: пять самых мощных продуктов для очищения крови

11.11.2022, 13:01, Разное
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Атеросклероз развивается вследствие накопления жировых отложений на стенках артерий. Патологический процесс влечет за собой сужение их просветов. Как следствие, ухудшается приток крови к сердечной мышце и другим системам органов. В дополнение к регулярным физическим упражнениям и сбалансированной диете употребление в пищу определенных продуктов способствует очищению артерии.

Ягоды

Черника, клубника, малина и ежевика несут в себе много пользы здоровья. Эти ягоды обладают эффектом оказывать противовоспалительное воздействие и способствуют поддержанию полноценной работы сердца.

В их составе много клетчатки и витаминов, минералов и растительных соединений. Например, флавоноидных антиоксидантов. Эти соединения улучшают здоровье сердца.

Недавние исследования подтвердили: если есть ягоды чаще раза в неделю, можно значительно снизить первоочередные факторы риска прогрессирования атеросклероза. Речь идет о высоких показателях холестерина ЛПНП, повышенном давлении и уровне сахара в крови. Регулярное присутствие ягод в рационе предотвращает закупорку артерий, купирует воспаления, улучшая работу артерий и защищая клетки от возможных повреждений.

Бобовые

Бобовые, как известно, богаты клетчаткой. Употребление их в пищу является отличной профилактикой атеросклероза. Кроме того, с их помощью можно контролировать показатели холестерина, снижая вероятность полной закупорки артерий.

Употребление бобовых может существенно понизить уровень холестерина ЛПНП. У добровольцев, которым давали по одной порции (130 граммов) бобовых в день, отмечалось снижение уровня холестерина по сравнению с контрольной группой. Исследования также показали, что богатая фасолью диета положительно сказывается на давлении, помогает восстановить работу артерий и снизить вероятность диабета. Все вместе это снижает вероятность возникновения атеросклероза.

Рыба

Морепродукты и непосредственно рыба богаты жирами омега-3. Употребление их на регулярной основе помогает снизить риск атеросклероза.

Воспалительные процессы в организме приводят к высвобождению молекул так называемой клеточной адгезии, что, в свою очередь, является одной из первоочередных причин атеросклеротического поражения. Омега-3 помогают уменьшить экспрессию молекул адгезии. Достаточно обеспечить себе всего 2 порции рыбы в неделю.

Помидоры

Помидоры содержат растительные компоненты, которые особенно полезными в снижении риска атеросклероза. Речь идет прежде всего о так называемом каротиноидном пигменте ликопине.

Исследования показывают, что употребление томатов способствует уменьшению воспалений, повышению показателей “хорошего” холестерина и снижению риска сердечных недугов. А еще лучше есть не просто помидоры, а сочетать их с оливковым маслом. Недавнее исследование показало, что потребление томатного соуса с маслом влечет за собой уменьшение числа молекул адгезии и воспалительных соединений.

Цитрусовые

Цитрусовые нравятся всем. Но они еще и и содержат много витаминов и антиоксидантов, включая флавоноиды.

Последние уменьшают воспалительные процессы в организме и позволяют предотвратить окисление холестерина свободными радикалами. Окисленный ЛПНП напрямую влечет за собой прогрессирование атеросклероза.


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