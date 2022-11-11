Амирчик: “Я не хочу останавливаться, я только начинаю жить”

Амирчик, расскажи, откуда ты? Твой творческий путь начался с 15-секундных роликов в Интернете. Неужели они могут изменить жизнь?

Я родился и вырос в селе под Бишкеком в простой рабочей семье. Моя жизнь ничем не отличалась от жизни миллионов простых работящих семей: папа – сантехник, мама – продавец, я, братья. Разве что мы с братьями очень любили и любим музыку. И изучали ее всеми способами: учились играть на инструментах, без знания нот и школ (их просто не было), учились петь благодаря бесплатным урокам в Интернете и дружескими посиделкам с гитарами.

А потом появились социальные сети. Но тогда я пошел на стройку и помогал отцу, работая весь день за очень скромную плату… Но мне важно было помогать семье. Я быстро понял, что не хочу так, не могу… И в мои руки попал телефон. Я ничего не делал специально – просто снял видео, где пел любимые песни под гитару. И это тронуло сердца миллионов пользователей. Да, представляете, в считанные дни. 15-секундные ролики не изменили жизнь, но дали шанс. Шанс быть увиденным, услышанным.

А как ты оказался в Москве? Родителям не страшно было отпускать тебя в столицу?

Мне стали писать лейблы, компании, приглашали к себе. Я тогда, помню, просто приехал вдохнуть этот воздух мегаполиса, увидеть, послушать. И, знаете, я выбрал сердцем тех, кто мне по ощущениям был близок. Сейчас я очень благодарен родителям за то, что они поддержали тогда, отпустив меня в 17 лет без опаски, сомнений, переживаний. Хочу, чтобы родители ребят, не решающихся на этот шаг, прочитали это сейчас и поддержали своих детей! Теперь я точно знаю – смело вперед! Только так можно добиваться целей! Все очень быстро закрутилось: первый трек и сразу попал в чарт мирового Shazam, потом второй, третий…

У тебя уже несколько классных фитов. Как случились они?

Первый фит был с Мари Краймбрери “Не домой”, чье творчество я, как музыкант и автор, очень уважаю. Она записывает треки у моего музыкального наставника Alex Davia. Там мы и познакомились. Я показал ей свою демку, и она с легкостью приняла предложение сделать совместную работу. Иногда сложное кажется таким в нашей голове. Если сердце чего-то искренне хочет, то делайте. Будет 100 отказов, но только одно согласие, возможно, станет самым важным именно для вас!

Недавно мы сделали фит с русско-корейским очень классным парнем HARU “Чистый кайф” и сняли клип. Песня успешно ротируется, хорошо залетела. А вот сейчас вышел дуэт на английском языке с певицей из Восточной Европы – Kerria. Трек авторства Randi (автор и солист популярной группы Morandi). Мы познакомились в соцсетях. Она выразила респект моему творчеству – так и стали общаться. Позже она прислала классную демку и мы решили, почему бы и нет. Не видя друг друга, не встречавшись вживую, получилась отличная песня. Обязательно послушайте.

Читали, что твой трек “Эта любовь” покорил Азию, что подростки в странах Азии поют его на русском, не зная языка. Как так случилось?

И снова сила тех самых 15-секундных роликов. Просто выложил фрагмент – и Малайзия, Индонезия, Сингапур подхватили и запели на русском. Это такой кайф, когда видишь сотни тысяч роликов, где написанный тобой трек поют в мире. Я, кстати, записал его на малайском языке, а скоро выйдет версия и на английском языке. Мы сняли клип с командой на полном энтузиазме, посмотрите, цифры растут, их уже миллионы. Так что это не про ресурсы и возможности, а про веру и действия!

Я не хочу останавливаться, хочу расти, хочу делать музыку, расширять территории, увеличивать свою аудиторию, пробовать новое. Я только начинаю жить! И верю, что позитивный настрой, смелость, талант и труд каждому откроют возможности в жизни проявить себя!