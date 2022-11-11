“Это был кошмар”: Элизабет Херли рассказала о работе с Мэттью Перри

Судя по всему, многолетняя борьба с зависимостью, о которой Мэттью Перри откровенно рассказал в своих новых мемуарах “Друзья, любовники и кое-что ужасное”, не прошла незамеченной и для его голливудских коллег. Накануне 57-летняя кинодива Элизабет Херли, с которой Перри снялся в криминальном ромкоме “Мошенники” 2002 года, стала гостем подкаста Yahoo! и рассказала о сложностях работы со звездой “Друзей”. Несмотря на то, что у Херли остались теплые воспоминания о Перри, она призналась, что ладили они не всегда.

Честно говоря, работать с ним в то время было настоящим кошмаром, и, как теперь известно, нам пришлось приостановить съемки, – сказала она. – Из-за форс-мажорных обстоятельств нам пришлось некоторое время сидеть дома, сложа руки.

Производство фильма действительно было заморожено на 2 месяца, которые Перри провел в реабилитационном центре. Кроме того, все сцены, отснятые ранее, создателям пришлось удалить из-за того, что Мэттью с трудом выговаривал текст.

Это было тяжело. Очевидно, у него были трудные времена, но он все еще был очень обаятельным, и с ним было приятно работать, – отметила звезда “Остина Пауэрса”. – Но вы наверняка видели, что он страдал.

В своих мемуарах Перри тоже вспомнил о многострадальном ромкоме, который пришлось переснять. Актер признался, что его коллега Херли и режиссер Реджинальд Хадлин “были вне себя” из-за сложившейся ситуации.

Конечно, фильм все равно провалился, – написал он. – Мне заплатили 3,5 миллиона долларов за съемки, а затем подали в суд из-за остановки проекта, хотя у меня были проблемы со здоровьем. Таким образом, мне пришлось заплатить штраф в 650 000 долларов.

В новой книге Перри также признался, что потратил 9 миллионов долларов на борьбу с зависимостями. Кроме того, в тексте он резко высказался о Киану Ривзе, а также раскрыл сердечную тайну – оказывается, актер на протяжении многих лет был влюблен в коллегу по “Друзьям” Дженнифер Энистон.