РАПСИ: Россиянин Васильев задержан в Канаде по требованию США по подозрению в киберпреступлении

Проживающий в Онтарио житель России Михаил Васильев задержан в Канаде по требованию Соединенных Штатов Америки, где он обвиняется в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit, информирует минюст США.

Как информирует РАПСИ, сейчас имеющий двойное гражданство 33-летний Васильев находится под стражей и ожидает экстрадиции в США.

В материалах дела указано, что Васильев предположительно участвовал в вымогательстве с использованием шифровальщика LockBit. США обвинили его в заговоре с целью умышленного повреждения защищенных компьютеров и передачи требований о выкупе. Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного в 2020 году к 16 годам за шпионаж.

В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.

—