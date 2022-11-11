 

В Кремле ответили на вопрос, не жалеет ли Россия, что приняла Херсонскую область в свой состав

11.11.2022, 12:16, Новости дня
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В Кремле не чувствуют сожаления в вопросе принятия Херсонской области в состав России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он не стал комментировать ситуацию о смене дислокации российских военных в херсонском направлении. Песков подчеркнул, что по стратегическим задачам военного маневрирования стоит обращаться в соответствующее министерство (Минобороны – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.

Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.

Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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