 

Орбан: Санкции ЕС ослабляют европейскую экономику

11.11.2022, 12:16, Новости дня
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Санкции Запада ослабляют не российскую, а европейскую экономику, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.

Он отметил, что очень жесткие антироссийские санкции негативно сказываются на экономике Европы. По словам Обрана, европейские экономики стремительно двигаются к рецессии, передает РИА «Новости».

Ранее политолог Андрей Кортунов сообщил газете ВЗГЛЯД, что на данный момент противники антироссийских санкций в Европе остаются в меньшинстве, но усиления критических настроений можно ожидать к концу зимы 2022-23 годов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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