Мнение: Доллар на пороге гиперинфляции

Американский журнал Форчун, почтенное деловое СМИ с почти столетней историей, наверняка известно вам по рейтингам типа Форчун 500 и Форчун 1000, в которые журнал включает самые крупные планеты. Это не какой-то там региональный листок конспиролога — это одно из трёх бизнес-изданий мира. Конкуренты Форчун — Форбс и БизнесВик.

Фонд Эллиот Менеджмент, в свою очередь, является одним из главных фондов-активистов планеты. Эллиот не просто покупает акции крупных компаний, но и вмешивается в управление этими компаниями на правах миноритарного акционера.

Так вот. Форчун рассказывает про письмо, которое разослал сейчас своим вкладчикам Эллиот Менеджмент. Если коротко — всё очень плохо. Цитирую из статьи (ссылка 1, ссылка 2):

Самая страшная за многие годы денежно-кредитная катастрофа в мире может быть прямо у нас на пороге.

Растущая инфляция и крупнейшее повышение процентных ставок в мире за два десятилетия подготовили почву для крупнейшего финансового потрясения со времен Второй мировой войны, согласно Эллиот Менеджмент, крупному хедж-фонду, который управляет имуществом на сумму почти 56 миллиардов долларов.

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Но конечный результат может быть еще хуже… центральные банки вызвали инфляционную катастрофу… в первые дни пандемии коронавируса.

Согласно Эллиот, результаты этой надвигающейся финансовой спирали могут даже привести к «глобальному социальному коллапсу и гражданским или международным беспорядкам»,

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Долгосрочные последствия периода низких ставок могут поставить мир на «путь к гиперинфляции», писал Эллиот, быстрой, самоподдерживающейся и в значительной степени неконтролируемой инфляции, которая обычно определяется как ежемесячная инфляция не менее 50%.

Гиперинфляция чрезвычайно необычна во всем мире, поскольку ежемесячная инфляция в размере 50% приведет к ежегодной инфляции в размере 13 тысяч процентов, что значительно выше нынешней годовой инфляции в США в 8%.

Вот как комментируют статью американцы из бизнес-сообщества на ЛинкедИн (ссылка).

Эта статья взята из журнала Fortune. Организацией, подготовившей отчет, упомянутый в этой статье, является Эллиот Менеджмент, который является крупным хедж-фондом. Это не какой-то джентльмен, пишущий блог дикой спекулятивной фантастики и фантазии из своего подвала.

Нет, это от крупного финансового учреждения в США. Организация существует уже много лет. Даже при нынешних потрясениях на рынке этот фонд получает доходность в размере 6%. Совсем неплохо.

Согласно этому отчету, мы стоим на пороге гиперинфляции…

Во время коронавируса ФРС запустила печатные станки в промышленных масштабах. Они напечатали 8 триллионов долларов из воздуха, и теперь, чтобы обуздать инфляцию, мы находимся на грани увеличения ставки, по крайней мере, ещё на 75 базисных пунктов, если не больше. 30-летняя ставка по ипотеке сейчас уже больше 8%. Мы увидим ставки в 10% или выше.

Что нам нужно, так это дефляция. Ребята, вы понимаете, что это значит? Они должны разрушить экономику и вызвать дефляцию, которая вызвала Великую депрессию и Великую рецессию.

После Великой депрессии вы знаете, что было дальше? Вторая мировая война.

Ситуация крайне сложная. У нас есть правительство, которое не подготовлено. Они не были готовы к коронавирусу. Они не были готовы к российскому вторжению в Украину. Они не готовы к надвигающемуся масштабному экономическому кризису. Они не готовы к эскалации войны. Они не готовы к тому, что Азия засияет, как рождественская елка, когда Китай нападет на Тайвань.

Учитывая всё это, у нас впереди очень трудные дни. Как внутри страны, так и на международном уровне. Это не для слабых людей. Вам нужно подготовиться к предстоящим трудным дням.

Во время коронавируса у нас были беспрецедентные стимулы и поддержка федерального правительства, чтобы удержать экономику от краха. На этот раз эта помощь будет ограничена. Почему? Если правительство снова начнет печатать, гиперинфляция наступит быстрее.