Скандалы: Власти вспомнили про редкие металлы

Уровень зависимости России от импорта ряда стратегически важных полезных ископаемых достигает 100 процентов

Критическая ситуация складывается на рынке марганца, титана, хрома, лития и урана. В условиях санкционного давления под угрозой оказывается работа металлургической, автомобильной, атомной и других отраслей. Собственных запасов редких металлов в стране предостаточно, однако частные инвесторы не идут в эту сферу из-за отсутствия гарантий и поддержки со стороны государства.

В ожидании Стратегии-2025

Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года была утверждена распоряжением Правительства РФ ещё в конце 2018 года. В ней все значимые для российской экономики полезные ископаемые разделены на три группы. К первой отнесены те, запасы которых при любом сценарии развития экономики удовлетворят потребности страны до 2035 года (например, природный газ). Во второй – ископаемые, достигнутый уровень добычи которых недостаточно обеспечен запасами разрабатываемых месторождений на период до 2035 года (например, нефть). Наконец, третья включает в себя дефицитные полезные ископаемые, внутреннее потребление которых в значительной степени обеспечивается вынужденным импортом и/или складированными запасами. Сюда входят, в частности, уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, рений.

Уже в стратегии четырёхлетней давности было обозначено, что «некоторые месторождения дефицитных полезных ископаемых (хрома, редкоземельных металлов) сопоставимы по качеству с разрабатываемыми месторождениями за рубежом, что делает особенно актуальными разработку и применение специальных механизмов стимулирования их освоения». Однако вновь разговор об актуальности этого вопроса зашёл только сейчас, когда тема импортозависимости стала особенно острой.

Теперь Минприроды РФ по поручению президента готовит новую стратегию – до 2025 года.

– В ней будет уделено особое внимание геологоразведке, добыче, переработке дефицитных полезных ископаемых, прежде всего стратегических видов, которые нужны отечественной промышленности. Документ должен быть готов к марту 2023 года, – сообщили «Октагону» в пресс-службе министерства.

Технологический суверенитет под угрозой

Тем временем бизнес и профильные структуры (в частности, «Росгеология») последние месяцы всё чаще говорят о том, что проблема требует особого внимания властей. В конце октября глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил председателю Правительства Михаилу Мишустину обращение (есть в распоряжении редакции), в котором изложен взгляд союза на сложившееся положение дел в отрасли.

В письме отмечается, что мировой спрос на редкие и редкоземельные металлы (РРЗМ) за период с 2005 по 2021 год вырос в два раза и достиг 125 тыс. тонн в год. По прогнозам, к 2030 году спрос достигнет 315 тыс. тонн в год, что приведёт к резкому ужесточению глобальной конкуренции за ресурсы.

«Россия, занимая второе место в мире по запасам РРЗМ, является импортозависимой по этим металлам от 80 до 100 процентов, что не позволяет решить задачу достижения технологического суверенитета страны», — Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей

Введённые с февраля 2022 года международные санкции усугубили ситуацию: прерваны поставки в страну многих редких металлов, стало невозможным использование традиционных логистических цепочек, ограничены поставки высоких технологий и оборудования. «В отсутствие собственной развитой промышленности РРЗМ Россия оказалась лишена стратегических металлов для передовых отраслей промышленности», – пишет Шохин.

В РСПП констатируют, что отечественная отрасль РРЗМ проигрывает в борьбе за частные инвестиции более традиционным горно-металлургическим проектам. Сказываются технологические сложности, инфраструктурные ограничения, долгие сроки окупаемости, низкий спрос на продукцию внутри страны, недостаточно развиты механизмы проектного финансирования для таких проектов. В качестве решения проблемы предлагается активное включение механизмов господдержки: налоговые преференции для частных инвесторов, обеспечение дешёвого и долгосрочного финансирования, разработка программы госзакупок редких металлов в Росрезерв и другие меры.

Приоритеты и программы: пока на словах

Готово ли Правительство предоставить такие меры господдержки, пока неясно. Однако известно, что в конце августа перечень стратегических видов минерального сырья был расширен с 29 до 61 позиции, в том числе за счёт редких металлов. «Обновлённый впервые за 26 лет перечень основных видов стратегического сырья поможет нам расставить приоритеты по геологоразведке», – заявил тогда глава Минприроды России Александр Козлов.

– На данный момент Минприроды совместно с заинтересованными министерствами разрабатывает меры поддержки проектов, включая финансовые, направленные на геологоразведку и добычу дефицитного стратегического сырья. Осуществляем переоценку всех возможных источников дефицитного сырья для исключения возможных причин, препятствующих их скорейшей разработке, – добавили в пресс-службе Минприроды.

В числе «заинтересованных» структур перечисляются Минпромторг, «Ростех», «Росатом» и Российская академия наук. О своей готовности участвовать в разработке дополнительной госпрограммы геологоразведочных работ заявила в этом году и «Росгеология». В сентябре глава госхолдинга Сергей Горьков сообщил, что работа по этому направлению уже ведётся совместно с Минпромторгом и Минприроды.

Реальные цифры

Из отчёта Счётной палаты РФ («Оценка эффективности управления федеральным фондом недр в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года в целях устойчивого обеспечения базовых отраслей экономики страны видами минерального сырья, ресурсы которых недостаточны и обеспечиваются в том числе за счёт импорта») следует, что за счёт импорта Россия закрывает свои потребности в марганце, титане, литии, йоде и редкоземельных металлах на 100 процентов, в цирконии – на 85 процентов, в бокситах – на 66, в хроме – на 60, в меди – на 46 процентов. Доля импорта урана в отчёте Счётной палаты не указана, однако в государственном докладе Роснедр за 2020 год фигурирует показатель 73 процента.

Как рассказал в октябре на горно-геологическом форуме «Майнекс Россия» Сергей Горьков, 17 видов стратегически важных полезных ископаемых страна продолжает импортировать. Критичным является тот факт, что импорт осуществляется далеко не только из так называемых дружественных стран. «Ещё до начала СВО мы критически зависели от Украины (в частности, по марганцу и каолину – на 80 процентов), – заявил он. – При этом наши геологические особенности предполагают, что в принципе мы должны были их добывать на территории РФ. Почему так сложилось? Потому что поиск и разведка в основном осуществлялись в советское время и в результате разделения труда добыча велась там, где месторождения были более эффективные. Прошло уже 30 лет, а экономический расклад сохранился».

Сохранение сложившегося «экономического расклада» грозит проблемами для целого ряда отраслей.

«РРЗМ незаменимы в автомобильной, аэрокосмической, металлургической, химической, электронной, энергетической, атомной промышленности, без них невозможно произвести ни высокотехнологичные средства связи, ни современные виды вооружений, ни супермагниты, ни компьютерные чипы», – отмечают в РСПП.

– Сбои в поставках грозят затронуть самые различные отрасли – от чёрной металлургии до автомобилестроения. Например, если будет заблокирован ввоз в нашу страну феррониобия (основной поставщик – Бразилия), это чревато проблемами для выпуска труб большого диаметра для магистральных газопроводов – он входит в состав марок стали, необходимых для их изготовления. Литий (Чили, Аргентина, Китай, Боливия) критичен для выпуска аккумуляторов для гаджетов и электромобилей, – добавляет промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Первые в очереди

По мнению эксперта, среди месторождений лития России прежде всего стоит приступить к освоению Колмозерского (Мурманская область), на котором сосредоточено около 20 процентов запасов этого металла:

– В ближайшее время ожидается проведение аукциона на его продажу, и претендентами на него являются «Норильский никель» и «Росатом», ранее договорившиеся о его совместной разработке. Их проект выглядит наиболее экономически привлекательным по сравнению с планами «Газпрома» и Иркутской нефтяной компании по извлечению лития из пластовых вод углеводородных месторождений, так как в их случае не следует ожидать больших объёмов металла, чего нельзя сказать о Колмозерском месторождении. Его эксплуатация не только полностью удовлетворит потребности России в литии, но и позволит экспортировать его за границу.

Среди ниобиевых месторождений в числе перспективных Хазанов называет Зашихинское (Иркутская область) и Томторское (Якутия). На первом также есть запасы тантала и циркония, на втором – редкоземельных металлов средней и тяжёлой группы, крайне востребованных на внутреннем и мировом рынках.

– Зашихинское месторождение планирует осваивать компания «Техноинвест Альянс», Томторское – «ТриАрк Майнинг», связанная с группой «ИСТ», – уточняет собеседник.

В «Росгеологии» полагают, что полностью обеспечить потребности России в уране возможно при помощи введения в эксплуатацию крупнейшего в стране комбината по его добыче. Сегодня в РФ эксплуатируются семь из 17 месторождений урана (в Забайкалье, Бурятии и Курганской области). Добывается почти 3 тыс. тонн, импортируется почти 8 тыс. (из Казахстана, с Украины и из Канады). Госхолдинг предлагает организовать добычу урана на лицензионных площадях группы компаний «Росатом» (АО «Эльконский ГМК») на территории Республики Саха (Якутия) с параллельным поиском и оценкой месторождений.

В целом «Росгеология» считает возможным в течение ближайших шести лет выявить достаточные запасы и ресурсы для импортонезависимости страны по 17 видам минерального сырья (общая стоимость работ, по оценкам холдинга, составит 20,5 млрд рублей в ценах на сентябрь 2022 года).

Тырныаузский проект

Среди находящихся на низком старте проектов по добыче редкоземельных металлов стоит отметить Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат, работавший в советский период и пришедший в упадок к началу этого века. Возрождать проект взялся «Ростех». Ранее «Октагон» писал, что, согласно плану реализации, уже в 2023 году должно быть добыто 100 тыс. тонн руды. На данный момент, как сообщили изданию в «Ростехе», завершена разработка проектной документации Тырныаузского горно-обогатительного комбината.

– В мае 2022 года проект получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», в августе 2022-го – разрешение на строительство, произведена расчистка и планировка строительных площадок. С начала 2022 года ведётся строительство инфраструктуры – подъездной автодороги, выполнено 70 процентов. Ведётся подготовка к началу строительства основных производственных объектов, – сообщили в госкорпорации.

Источник «Октагона», знакомый с ходом реализации проекта, говорит, что озвученная «Ростехом» информация соответствует действительности, но добыча, скорее всего, начнётся не раньше 2024 года.

Напомним, что Тырныаузский горно-обогатительный комбинат прекратил своё существование несколько десятилетий назад в связи с отсутствием рентабельности. В советские годы градообразующее предприятие работало главным образом за счёт госзаказа. На сей раз его экономическую эффективность может улучшить открытое по соседству в позапрошлом году Гитче-Тырныаузское месторождение золота – крупнейшее на Северном Кавказе, с запасами до 90 тонн. В прошлом году «Росгеология» поставила месторождение на государственный баланс. Кто возьмётся за разработку, пока неясно, хотя было бы неудивительно, если бы участие в проекте принял «Ростех».

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”