Цифровой ассистент помог московским врачам поставить 7,5 миллиона предварительных диагнозов

Нейросеть анализирует данные о здоровье пациента и предлагает врачу один из наиболее вероятных диагнозов. После этого система формирует перечень дополнительных консультаций и исследований.

Окончательное решение по дальнейшему лечению остается за врачом. За два года система помогла терапевтам столичных поликлиник поставить более 7,5 миллиона предварительных диагнозов.

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы отметили, что благодаря искусственному интеллекту время назначения диагностических исследований сократилось в 10 раз. Об этом сообщает портал mos.ru.

Возможности цифрового ассистента постоянно совершенствуются. Теперь нейросеть способна диагностировать опухоль надпочечников на КТ и протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ.

Цифровой помощник доступен рентгенологам в 150 медицинских учреждениях, включая детские. В распоряжении врачей около 40 сервисов, которые работают по 17 направлениям.

Здравоохранение – одна из самых крупных статей расходов бюджета Москвы. В следующем году на программу “Столичное здравоохранение” выделят более 520 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – около 900 миллиардов. Подробнее – в материале “Дни.ру”.