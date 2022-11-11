Дочь Ирины Салтыковой покинула Россию и уехала на ПМЖ в Великобританию

Алиса Салтыкова, известная также, как Alyssa Salt или Талита, покинула Россию. 33-летняя дочь Ирины и Виктора Салтыковых уехала на ПМЖ в Великобританию.

Певица Ирина Салтыкова была одной из популярнейших певиц постсоветского пространства. Первую песню, принесшую артистке славу, в 2019 году перепела ее дочь Алиса Салтыкова. Несмотря на то, что она обучалась в Швейцарии и Франции, а также проживала с 16 лет в Лондоне, где выступала как Alyssa Salt или Талита, паспорт у наследницы Виктора Салтыкова есть не только британский, но и российский. Однако сейчас стало известно, что дочь звезд покинула Россию.

Местом для ПМЖ младшая Салтыкова выбрала Великобританию. Она, как и родители, занимается творчеством, и даже информирует песни, в том числе, для Ирины Салтыковой. Мама помогла ей начать карьеру в российском шоу-бизнесе в 2018 году. Она же и подтвердила слухи о смене места жительства Алисы, которая приняла решение окончательно обосноваться в Европе. И ранее она посещала Россию только во время каникул, однако после первой попытки покорить сердца отечественных меломанов она решила ориентироваться на Запад.

На вопрос журналистов о том, легко ли было отпускать ребенка за границу, 56-летняя Ирина Салтыкова ответила, что ее дочь уже давно, как взрослый человек, принимает решения сама. Уже в декабре Алисе Салтыковой исполнится 34 году. При этом супруга Виктора Салтыкова подчеркнула, что экс-солист группы «Электроклуб», который первый проинформировал СМИ о переезде дочери, знает обо всем не из первых уст. «Он говорит то, что слышал! – заявляет исполнительница хита «Голубые глазки». Стоит отметить, что сейчас Ирина Салтыкова принимает участие в шоу «Ты – суперстар!».