 

Дочь Ирины Салтыковой покинула Россию и уехала на ПМЖ в Великобританию

11.11.2022, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алиса Салтыкова, известная также, как Alyssa Salt или Талита, покинула Россию. 33-летняя дочь Ирины и Виктора Салтыковых уехала на ПМЖ в Великобританию.

Певица Ирина Салтыкова была одной из популярнейших певиц постсоветского пространства. Первую песню, принесшую артистке славу, в 2019 году перепела ее дочь Алиса Салтыкова. Несмотря на то, что она обучалась в Швейцарии и Франции, а также проживала с 16 лет в Лондоне, где выступала как Alyssa Salt или Талита, паспорт у наследницы Виктора Салтыкова есть не только британский, но и российский. Однако сейчас стало известно, что дочь звезд покинула Россию.

Местом для ПМЖ младшая Салтыкова выбрала Великобританию. Она, как и родители, занимается творчеством, и даже информирует песни, в том числе, для Ирины Салтыковой. Мама помогла ей начать карьеру в российском шоу-бизнесе в 2018 году. Она же и подтвердила слухи о смене места жительства Алисы, которая приняла решение окончательно обосноваться в Европе. И ранее она посещала Россию только во время каникул, однако после первой попытки покорить сердца отечественных меломанов она решила ориентироваться на Запад.

На вопрос журналистов о том, легко ли было отпускать ребенка за границу, 56-летняя Ирина Салтыкова ответила, что ее дочь уже давно, как взрослый человек, принимает решения сама. Уже в декабре Алисе Салтыковой исполнится 34 году. При этом супруга Виктора Салтыкова подчеркнула, что экс-солист группы «Электроклуб», который первый проинформировал СМИ о переезде дочери, знает обо всем не из первых уст. «Он говорит то, что слышал! – заявляет исполнительница хита «Голубые глазки». Стоит отметить, что сейчас Ирина Салтыкова принимает участие в шоу «Ты – суперстар!».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / Кто же такой мистер Омбадыков?

08.02.22 / Кремль озвучил ожидания от встречи Путина и Макрона

23.08.22 / В ЕС подскочила цена на газ после сообщений о временной остановке «Северного потока»

25.06.21 / Скандалы: Нацпроекты под прожектором

12.09.22 / Отмена банных дней и уличного освещения — немецкая провинция запасает энергию на зиму

14.07.22 / В Красноярске дирижеру, приехавшему из США, предоставили российское гражданство

02.07.21 / Экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд стала мамой

27.07.22 / Мнение: Газ по 2200 и дефолт “Нафтогаза”

27.09.20 / Москва вводит систему биометрического контроля на границе с Россией

12.04.22 / Володин заявил о желании США вычеркнуть из истории имя Гагарина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика