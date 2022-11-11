 

В Музей русской водки перестали пускать по «Пушкинским картам»

11.11.2022, 11:33, Разное
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По просьбе администрации Музея русской водки Минкульт приостановил участие учреждения в программе «Пушкинская карта». Причиной такого решения послужил резко снизившийся культурный уровень посетителей, предъявлявших на входе карточки.

В первые несколько месяцев всё шло хорошо – посетители любовалась экспозицией, молодёжь и интеллигентные петербуржцы дегустировали напитки, некоторые делали это каждый день. Но затем привычная публика куда-то исчезла, а вместо неё стали приходить бродяги.

«Немытые, неотёсанные, совершенно нулевой культурный уровень, – сокрушается заведующий музеем Павел Столяров. – Мы вели переговоры с Минкультом на предмет ограничения участия таких лиц в дегустациях, но программа не допускает таких санкций, поэтому Музей русской водки приостанавливает своё участие в ней»

Для стабилизации работы музей прекратит впускать людей круглосуточно. Он будет открываться в 10:00 и закрываться в 19:00, но для отдельных посетителей до 22:00 будет работать дегустационное окошко (Bacchus de réception). Вместе с этим, в связи с урезанием финансирования от Минкульта, в музее вернутся к практике сдачи помещений в аренду в качестве складов и для проведения корпоративных мероприятий. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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