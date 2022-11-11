 

Устроили «темную»

11.11.2022, 11:22, Разное
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Как энергетический кризис в Приднестровье работает на укрепление РФ в Молдове.

В октябре «Газпром» сократил на 30% объемы поставок газа в Молдову, до 5,7 млн кубометров в сутки. Но даже этот объем АО «Молдовогаз» не выбирает. Почему невостребованный газ предприятие не отдает Приднестровью и как эти события связаны с акциями протеста, начавшимися в Молдове в сентябре, разбирался Ирек Муртазин.

…До начала спецоперации РФ в Украине Молдова получала 70% всей необходимой ей электроэнергии от Молдавской ГРЭС, еще 27% — от украинской компании «Энергоатом» и 3% — от «Укргидроэнерго».

9 октября, на следующий день после террористической атаки на Крымский мост, энергосистема Украины оказалась серьезно повреждена. Украина погрузилась во тьму. Так что с 11 октября Молдова полностью перешла на электроэнергию, производимую Молдавской ГРЭС. А сейчас, после того как и Молдавская ГРЭС сократила поставки, Молдова начала закупать электроэнергию у Румынии. По цене в три раза дороже. По словам Сергея Оболоника, румынская электроэнергия поступает в Молдову через территорию Приднестровья.

«НО» удалось получить информацию, через призму которой газовый кризис Молдовы и Приднестровья окрашивается в контрастные политические оттенки.

Оказывается, несмотря на то что перебои с поставками газа привели к энергетическому коллапсу как в Молдове, так и в Приднестровье, «Молдовагаз» не выбирает весь объем газа, поставляемый «Газпромом»!

…с 1 октября «Газпром» снизил объем поставок газа в Молдову на 30% , до 5,7 млн куб. м в сутки. В нашем распоряжении оказались сводки по забору «Молдовагазом» поставляемого сырья. Судя по этой таблице, за весь октябрь было только два дня — 10 и 18 октября — когда был выбран весь лимит, установленный «Газпромом».

А с первых чисел ноября объем газа, забираемый АО «Молдовагаз», еще более сократился. То есть «Молдовагаз» и сам не потребляет газ — и Приднестровью не передает!

ПОДРОБНОСТИ

Источник: Новая газета


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