American Conservative – Китай «украл» у США Латинскую Америку

Из-за американского безразличия в Латинской Америке возник вакуум, который с радостью заполнил Пекин. Как пишет The American Conservative, сегодня Китай является более крупным, чем США, торговым партнёром для самых важных в экономическом плане стран региона. В результате пока США финансируют «трансвеститов и расовое образование», Китай укрепляет своё влияние.



AP

25 августа 2000 года бывший тогда кандидатом в президенты Джордж Буш выступил с речью, в которой изложил своё видение внешней политики США в Латинской Америке. «Наше будущее неотделимо от будущего Латинской Америки, — заявил Буш. — Если я стану президентом, я буду смотреть на юг не как на что-то второстепенное. Он будет для нас фундаментальным обязательством».

Как пишет The American Conservative, но потом случилось 11 сентября, и слова Буша не превратились в дела. Из-за американского безразличия там возник вакуум, который заполнила другая страна — Китай. Сегодня Китай является более крупным, чем США, торговым партнёром для Аргентины, Бразилии, Перу и Чили. А это, между прочим, самые важные в экономическом плане страны региона.

Как отмечает автор материала, Пекин вкладывает инвестиции в инфраструктуру и промышленность по всему региону. В 2017 году китайские компании вложили в Бразилии $21 млрд, в том числе в электростанции, в энергораспределительную сеть и в порты. Бразильские губернаторы самых разных политических пристрастий регулярно посещают Китай с целью привлечения всё новых инвестиций. Китайские компании модернизируют железную дорогу на северо-западе Аргентины.

Китайская фирма реализовала один из крупнейших проектов солнечной энергетики на северо-западе Аргентины в провинции Жужуй. Там же китайцы эксплуатируют огромные шахты, добывая литий. В 2022 году китайские компании вложат $22 миллиардов в различные инфраструктурные и промышленные проекты в Аргентине. Китайцы строят метро в колумбийской столице Боготе. Китайские кредиты странам Латинской Америки превышают $10 миллиардов в год. Кроме того, Пекин в огромных количествах скупает там сою, свинину и минералы, благодаря чему Китай стал для Латинской Америки самым крупным торговым партнёром.

Как отмечает автор статьи, Китай добивается таких успехов потому, что у него очень простые рекламные призывы: Китай здесь для того, чтобы заниматься бизнесом, Китаю нет дела до местной политики, Китай предлагает сделки, какие не может предложить никто другой. Но хотя Китай заявляет, что его связи носят чисто коммерческий характер, они редко являются таковыми. Пекин с 2010 года предлагает Венесуэле грабительские кредиты, и страна фактически погашает их бесплатной нефтью, а также расплачивается своими минералами, которые китайцы добывают на юге.

Восемь из 13 партнёров Тайваня находятся в Латинской Америке, и Китай старается изолировать Тайвань посредством своей инициативы «Один пояс — один путь» и дешёвых кредитов. С 2017 года такие страны, как Доминиканская Республика, Панама, Сальвадор и Никарагуа, отказались от дипломатического признания Тайваня и теперь признают Китай. Китай уже продаёт аппаратуру слежения правоохранительным органам Боливии, Эквадора и Венесуэлы, а также направляет туда своих агентов, которые проводят обучение её использованию. Кроме того, у Китая есть спутниковая база в Аргентине площадью 200 гектаров.

«Китайская внешняя политика в отношении этого региона последовательная и устойчивая, и проводится она уже 20 лет, а США просто реагируют на происходящее, наказывая своё «ближнее зарубежье» за недостаточную «прогрессивность», и думают, что этого достаточно. Вместе с тем, они позволяют китайцам вкладывать там свои инвестиции. Где американский «Один пояс — один путь» для Западного полушария? Где технологическое сотрудничество? Китай финансирует строительство портов в регионе, а США — шоу трансвеститов и расовое образование», — заключает автор материала.