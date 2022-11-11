 

Мнение: Отмена статуса

11.11.2022, 11:15, Разное
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США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой из-за «широкого» вмешательства государства, которое привело к искажению цен, пишет Reuters со ссылкой на заявление Министерства торговли США.

Теперь США смогут «применить антидемпинговое законодательство», чтобы устранить «рыночные искажения» в стоимости российского импорта, говорится в заявлении. Это означает отмену специальных пошлин на товары из России.

Решение – еще одна форма санкционного давления. Теперь целый ряд ограничений может вводиться непосредственно правительством США, минуя согласования в Конгрессе. В частности, это касается запрета на поставку товаров из России, если на рынке есть аналогичные предложения из стран, которые признаются рыночными.

Источник: Эль Мюрид


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