Мнение: Отмена статуса

США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой из-за «широкого» вмешательства государства, которое привело к искажению цен, пишет Reuters со ссылкой на заявление Министерства торговли США.

Теперь США смогут «применить антидемпинговое законодательство», чтобы устранить «рыночные искажения» в стоимости российского импорта, говорится в заявлении. Это означает отмену специальных пошлин на товары из России.

Решение – еще одна форма санкционного давления. Теперь целый ряд ограничений может вводиться непосредственно правительством США, минуя согласования в Конгрессе. В частности, это касается запрета на поставку товаров из России, если на рынке есть аналогичные предложения из стран, которые признаются рыночными.

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