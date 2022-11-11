Рианна выпустила вторую песню за месяц – тоже к фильму “Черная пантера: Ваканда навсегда”

В конце октября случилось то, чего ждали все поклонники 34-летней Рианны – она, наконец, вернулась в музыку после шести лет молчания и представила новую песню, которая вошла в саундтрек блокбастера Marvel “Черная пантера: Ваканда навсегда”. Похоже, певица решила не останавливаться, и сегодня выпустила еще одну душераздирающую балладу под названием “Born Again”, посвященную грядущей ленте.

Отметим, что в конце октября Рианна впервые после родов вышла в свет со своим бойфрендом A$AP Rocky на премьеру “Черной пантеры” в Нью-Йорке. Первенца поп-звезда родила в мае этого года.

Напомним, что Рианна взяла паузу в музыкальной карьере в 2016 году, когда записала саундтрек к фильму “Стартрек: Бесконечность” – “Sledgehammer”. В том же году вышел последний студийный альбом певицы под названием “Anti”, удостоенный премии “Грэмми” сразу в нескольких номинациях. После этого Ри сосредоточилась на своем бьюти-бизнесе и производстве одежды. Впрочем, в феврале этого года она намекнула на то, что готовит “нечто особенное”, имея в виду новую полноформатную пластинку. Однако пока что эта информация не подтвердилась, и фанатам приходится довольствоваться тем, что есть.

А недавно в прессе появилась информация, что помимо выпуска новой музыки Рианна впервые за долгое время выступит на сцене. И это будет не обычный концерт. Певица станет хедлайнером “Супербоула”, который пройдет 12 февраля 2023 года.